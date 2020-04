Dubnové sucho v Česku je horší než v předchozích dvou letech, odhalila analýza ČHMÚ

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Aktuální stav sucha na území České republiky je horší, než tomu bylo v polovině dubna v letech 2018 a 2019. Pokud by se nedostatek vody dále prohluboval, mělo by to negativní dopad na zemědělskou výrobu.