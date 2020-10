Riziko povodní v Česku přetrvává, stav ohrožení platí na 14 místech

Vyplývá to z aktualizované výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a z údajů na jeho hydrologickém webu.

Déšť v noci na dnešek oproti středě výrazně zeslábl. "Srážky se vyskytovaly už jen ojediněle. Maximálně napršelo za uplynulých šest hodin pouze do pěti milimetrů," uvedli ráno meteorologové. Dnes proto očekávají pokles hladin většiny vzedmutých toků.

Výstraha meteorologů před vysokým rizikem povodní platí až do odvolání pro celou Moravu a Slezsko s výjimkou okresů Znojmo a Moravský Krumlov. Ohrožená je také většina kraje Vysočina, především jeho severní část. Na východě a severu Čech platí varování pro celý Pardubický a Královéhradecký kraj, východní polovinu Libereckého kraje i středních Čech a také pro okresy na východě Ústeckého kraje.

Třetího, tedy nejvyššího stupně povodňové aktivity, dosahovala dnes po ránu Bečva v Dluhonicích, Morava ve Strážnici, Opava v Opavě, Chrudimka v Nemošicích či Novohradka v Úhřeticích. Druhý stupeň platil mimo jiné na Moravě v Olomouci, Opavici v Krnově nebo Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí.

Hasiči měli ve středu v souvislosti s počasím tisíce výjezdů. Odčerpávali vodu ze zatopených míst, stavěli hráze z pytlů s pískem a čistili propusti, aby mohla voda volně odtékat. Na mnoha místech také museli odstraňovat popadané stromy a větve, které zlomil vítr.

Nejvyšší, třetí povodňový stupeň platí v Pardubickém kraji na Chrudimce v Nemošicích, Novohradce v Úhřeticích, Doubravě v Pařížově a Třebůvce v Hraničkách. Vzestup hladin po středečních vytrvalých deštích se však již zastavil. Rozvodněné jsou i další toky v regionu.

Druhý stupeň značící pohotovost je podle Českého hydrometeorologického ústavu na Loučné v Cerekvici, Chrudimce v Hamrech, Novohradce v Luži, Třebůvce v Mezihoří a Jevíčce v Chornicích. Nad běžnými stavy jsou i Loučná, Třebovka či Labe.

Hasiči od úterní noci do dnešních 7:00 museli vyjíždět k 184 zásahům. Nejčastěji odčerpávali vodu z budov i rozsáhlých lagun ze silnic, stavěli hráze a plnili pytle s pískem. Odstraňovali také popadané stromy a zlámané větve, uvolňovali ucpané propustky a nahromaděné klády a jiné překážky pod mostky stoupajících hladin řek, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Ve středu byl kvůli záplavám uzavřeno několik úseků menších silnic, dnes zůstává pod vodou jen komunikace podél Novohradky z Luže do Dolů na Chrudimsku.

Přehrady na Chrudimce a Doubravě jsou již zcela zaplněné. Pode Povodí Labe dnes bude pokračovat snižování vodních stavů na horních a středních úsecích vodních toků. "V současné době probíhá plošná kulminace na Novohradce v Uhřeticích," uvedl vedoucí vodohospodářského dispečinku Jiří Petr. Na vzestupu je kromě celého Labe pod soutokem s Orlicí v Hradci Králové i Orlice v Týništi nad Orlicí, Tichá Orlice v Čermné, dolní tok Loučné a Chrudimka v Nemošicích.

V noci se situace uklidnila. Od 20. hodiny do 8. hodiny ranní evidujeme 22 výjezdů v souvislosti s počasím. Přesto výstraha meteorologů stále platí a hasiči jsou neustále v terénu. pic.twitter.com/FDG9RDaXxa — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) October 15, 2020

V Olomouckém kraji dnes ráno po předchozím vydatném dešti platí třetí povodňový stupeň na třech místech, a to na řece Bečvě v Přerově, Třebůvce v Lošticích na Šumpersku a na Romži v Polkovicích na Přerovsku. Déšť v noci postupně ustal a výška hladina řek už většinou stagnuje nebo i mírně klesá, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Na několika místech stále zasahují hasiči, situace se ale podle jejich mluvčí Lucie Balážová v noci zklidnila.

"Dnešek by měl být již beze srážek. Bude tak pokračovat pokles průtoků, na dolních tocích pak kulminace a následný pokles průtoků. V pátek odpoledne lze očekávat další srážky od východu. V zasažených oblastech tak předpokládáme opětovné vzestupy hladin," řekl dnes ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Hladina řeky Bečvy v Přerově dnes ráno dosáhla 588 centimetrů, třetí stupeň je vyhlašován při 530 centimetrech. Hladina Bečvy v Přerově dnes ráno kulminuje a v příštích hodinách by už měla klesat. Na Třebůvce v Lošticích přístroje dnes ráno hlásily výšku hladiny 248 centimetrů, třetí stupeň je tam dosažen při 220 centimetrech. Časně ráno hladina Třebůvky klesla o několik centimetrů.

Hladina Romže v Kokorách do rána vystoupala až na 301 centimetrů, což je o 40 centimetrů více, než je hranice pro vyhlášení třetího stupně. Od rána už pozvolna klesá. Druhý povodňový stupeň dnes ráno platí na řece Moravě v Olomouci-Nových Sadech, Bečvě v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku a na Olešnici v Kokorách na Přerovsku. V Teplicích a Kokorách už hladina klesá, v Olomouci ještě mírně roste.

Ve středu hasiči kvůli vydatnému dešti zasahovali u více než 170 událostí, hlavně na Přerovsku. "Během noci byla situace celkem klidná. Čerpali jsme sklepy v Přerově, Lošticích a v Žulové. V Moravičanech jsme stavěli protipovodňové hráze," uvedla Balážová.

V Brodku u Přerova voda z Olešnice zaplavila pět ulic, takže hasiči tam postavili hráze z pytlů s pískem. "Voda ohrožovala 70 objektů, do 20 z nich vnikla do obytné části," řekla Balážová. Zatopený je v Brodku podjezd ve směru na Prostějov a Citov, který policisté uzavřeli. Hasiči tam přivezli velkokapacitní čerpadlo. "Neprůjezdná je i silnice z Dolního do Horního Žlebu a cyklostezka v Moravičanech," dodala Balážová.

Podle Povodí Moravy se voda rozlévá převážně mimo zastavěná území, na několika místech zaplavila komunikace. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic je stále uzavřena silnice mezi Teplicemi nad Bečvou a obcí Ústí na Přerovsku. Neprůjezdná je také silnice mezi Turovicemi na Přerovsku a Prusinovicemi na Kroměřížsku. Na Olomoucku je zaplavena silnice mezi Štěpánovem a Štarnovem. Kvůli propadlé vozovce je od středy uzavřena silnice ve Staré Červené Vodě na Jesenicku.

V noci jsme zasahovali v Brodku u Přerova, kde voda z Olešnice zaplavila 5 ulic. Ohrožovala 70 objektů, do 20 z nich vnikla do obytné části. Hasiči zabezpečovali domy protipovodňovými hrázemi. Nasazeno bylo i velkokapacitní čerpadlo, které čerpá vodu ze zatopeného podjezdu. (LB) pic.twitter.com/Jx226OfQfS — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) October 15, 2020

V Jihomoravském kraji dnes ráno platil třetí povodňový stupeň na dvou místech, a to na řece Moravě ve Strážnici na Hodonínsku a na Svratce v Židlochovicích na Brněnsku. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Vydatný déšť v noci ustal a hladiny řek na horních tocích už mírně klesají. Dají se ale očekávat vzestupy hladin v dolních částech toků. Hasiči evidují v souvislosti s vydatným deštěm devět desítek událostí.

Hladina Moravy ve Strážnici kulminovala kolem půlnoci, kdy dosahovala 702 centimetrů, třetí stupeň se vyhlašuje při dosažení 660 centimetrů. V 7:20 se hladina držela na 700 centimetrech s postupně sestupnou tendencí. Hladina Svratky v Židlochovicích nyní dosahuje 440 centimetrů, zatím nejvýše, příliš stoupat by už ale neměla. Třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, se vyhlašuje při dosažení 350 centimetrů.

Druhý povodňový stupeň, který značí pohotovost, je aktuálně vyhlášený na Svratce ve Veverské Bítýšce i v Brně na Poříčí, také na Svitavě v Bílovicích nad Svitavou, na Dyji na Nových Mlýnech a v Ladné a na Moravě v Lanžhotě. Právě zde se dá ještě dopoledne čekat vyhlášení třetího stupně, jak bude voda dotékat.

První povodňový stupeň, tedy bdělost, je aktuálně vyhlášený na Trnkavě ve Velkých Pavlovicích, na Jihlavě v Ivančicích nebo na Veličce ve Strážnici.

K 18.00 hodině evidujeme 72 událostí v souvislosti s vydatným deštěm. Nejčastěji zasahujeme na Blanensku (35 událostí). pic.twitter.com/62Ozd4GGfq — HZS JMK (@hzsjmk) October 14, 2020

Hladiny většiny toků v Moravskoslezském kraji, jež výrazně stouply po vydatných deštích ve středu odpoledne, už klesají. Jsou po kulminaci. Stoupá pouze Odra, do které se vlévají hlavní toky v regionu. Dotok by měl trvat ještě několik hodin, Odra by tak měla maxima dosáhnout dnes v poledne. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Některý z povodňových stupňů dnes ráno platil v kraji na 24 místech. Ve středu ve stejné době to bylo na padesáti místech. Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, je podle vodohospodářů na řece Opavě v Držkovicích, v Opavě a Děhylově. Na podobné úrovni je Polančice v Polance nad Odrou. "Hladina Opavy nyní stagnuje či klesá, Polančice klesá," řekla Vlčková. Dodala, že na šesti místech platí druhý stupeň a na 14 první.

Situace se uklidnila i v Kravařích, kde se ve středu připravovala možná evakuace obyvatel části Dvořisko. Šlo o stovku domů. Hladina tam podle měřicího čidla o 23 centimetrů překročila hranici třetího stupně a podle představitelů města hrozilo možné zatopení domů. V noci ale i tam hladina začala klesat a obavy se nenaplnily. Dnes ráno se v Kravařích hladina pohybovala nad limitem třetího stupně už jen o devět centimetrů.

"Za posledních 24 hodin spadlo v regionu do 24 milimetrů srážek. Předpovědi počasí, které avizovaly, že bude déšť ustávat, se tak potvrdily. Proto hladiny většiny řek během noci kulminovaly. Nyní stagnují či dokonce klesají," řekla Vlčková.

Dodala, že jedinou výjimkou je Odra. Do ní tečou řeky Opava či Olše. "Odra ještě stoupá. Kulminace by měla nastat okolo poledne. Nyní je na druhém stupni povodňové aktivity a do třetího jí chybí půl metru," řekla Vlčková. Míní, že o tolik by hladina stoupnout neměla. Navíc srážky v kraji mají nadále ustupovat. V noci na pátek už nemá pršet vůbec.

Hladiny toků ve Frýdlantském výběžku na Liberecku se v noci vrátily do normálu. Pro region ale nadále platí varování meteorologů před záplavami. Vyplývá z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Přes den by mělo být zataženo, místy s občasným deštěm nebo mrholením.

Na návětrné straně Jizerských hor od úterního odpoledne místy napršelo přes 100 milimetrů vody a na třetí povodňový stupeň se dostala ve středu Smědá, Řasnice i další menší toky. Voda ale zaplavila jen silnici z Černous na Boleslav, jinak se rozlila hlavně do luk a zahrad.

Smědá v Předláncích kulminovala ve středu odpoledne na 259 centimetrech, dnes v 6:00 byla na 136 centimetrech. První stupeň je při dvou metrech. Horší byly červnové povodně, kdy spadlo v průběhu tří dnů na návětrné straně Jizerských hor bezmála 300 milimetrů srážek a hladina Smědé v Předláncích se dostala až na 287 centimetrů. Velká voda tehdy způsobila hlavně na Frýdlantsku škody za 65 milionů korun a vyřadila i nedávno modernizovanou úpravnu pitné vody v Bílém Potoce. Tentokrát budou škody zřejmě minimální.