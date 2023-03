Počasí: Začátek týdne přinese silný vítr, varují meteorologové

Čínský prezident Si Ťin-pching plánuje navštívit Rusko, kde by se měl setkat se svým protějškem Vladimirem Putinem. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Si by podle Reuters mohl do Ruska odcestovat již příští týden. Čínské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovalo a Kreml zprávu komentovat odmítl, napsala agentura.