První známky zimního počasí: V Česku dnes poprvé sněžilo

S posunem technologií a množstvím informací zveřejňovaných na sociálních sítích a v internetovém prostředí je stále složitější orientovat se v tom, co je pravda, a kdy si s námi někdo hraje. Ukázal to i sobotní útok Hamásu na Izrael, kdy se krátce po něm začaly sociální sítě plnit záběry ze zcela jiných událostí, a to i několik let starých.