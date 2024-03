Saharský prach bude od víkendu nad ČR. Může ovlivnit sobotní maxima

Ústav na sociální síti X uvedl, že sobotní den sice bude nadprůměrně teplý, ale odpolední maxima může ovlivnit saharský prach, jehož bude nad českým územím během víkendu opravdu hodně.

"Pokud budete mít během sobotního dne pocit, že je Slunce zvláštním způsobem 'zamlžené', nebude se vám to zdát. Nad střední Evropou se bude nacházet velké množství saharského prachu, který bude sluneční paprsky tlumit a to i přes to, že sobotní den může být přechodně i zcela jasno," napsali meteorologové.

Přítomnost prachu v atmosféře podle nich může ovlivnit teploty. Se saharským prachem totiž nepočítají numerické modely, proto i předpověď maximální teploty může být nadhodnocená.

"Tak jako tak, nadcházející víkend bude nadprůměrně teplý a s ohledem na saharský prach se můžeme patrně těšit i na nezvykle barevné východy a západy Slunce," dodali meteorologové.