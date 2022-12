Silvestrovské počasí přinese do Česka jaro? Na přelomu roku naměříme 15 stupňů

Mrazivé počasí a sněhové bouře si ve Spojených státech v posledních dnech vyžádaly nejméně 48 lidských životů, uvádí v dnešní bilanci agentura AP. Většina obětí je hlášena ze západu státu New York, kde ve městě Buffalo a jeho okolí zemřelo nejméně 27 lidí poté, co blizard uvěznil lidi v autech nebo domech bez elektřiny. Extrémní zima, která lidem napříč USA zasáhla do vánočních plánů, by měla tento týden ustupovat.