Výhled počasí do konce prázdnin: Meteorologové řekli, co má následovat po horkém týdnu

Meteorologové se ve výhledu nejprve věnovali počasí v těchto dnech, když uvedli, že tento týden bude s velkou pravděpodobností jedním z nejteplejších 33. kalendářních týdnů od roku 1921.

"V dalších třech týdnech až do 9. září se teploty už budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu. Období od 12. srpna do 8. září jako celek by mělo skončit teplotně v normálu nebo slabě nad normálem," uvedli k tomu, co má následovat po nadcházejícím víkendu.

Shrnuli také, že týdenní srážkové úhrny se v posledních třech týdnech pohybovaly kolem dlouhodobého normálu. "Tento trend si i v následujících čtyřech týdnech udrží předpovězené srážky, přičemž je velká nejistota ohledně úhrnu srážek v týdnu od 19. do 25. srpna. Za období od 12. srpna do konce první zářijové dekády by mělo spadnout normální, popřípadě lehce nadnormální množství srážek," dodali meteorologové.