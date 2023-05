PODCAST | Mezi Proudy: Když to stát neřeší, tak to holt musí řešit občani

Není to tak dlouho, co se Jiří Dienstbier stal předsedou pražské ČSSD. Nejstarší dosud existující česká politická strana se oklepala ze strmého pádu a chce získat zpátky důvěru svých voličů. V jaké pozici je liberální levice dnes? Co zlomilo ČSSD vaz a co ji čeká v nadcházejícím období?