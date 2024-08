Americký tým oklamal pořadatele. Lyles i s covidem běžel dvoustovku, skončil až třetí

Když se závodníci připravovali na vstup na dráhu, v zákulisí byl vidět Noah Lyles s rouškou, ovšem vzhledem k tomu, že byl americký tým vybaven rouškami, aby se chránil nejen před covidem, ale před dalšími respiračními onemocněními, nikoho v tu chvíli nenapadlo, že by snad mohl být Lyles nakažen.

Jako první indicie, že Lyles není v pořádku, byl samotný průběh finále dvoustovky. Přestože Američan při představování závodníků vtrhl na Stade de France možná pro někoho jako smyslu zbavený, aby strhnul na sebe veškerou pozornost a vystartování z bloků měl nejlepší ve své dosavadní kariéře, postupem času začal ztrácet a to tak výrazně, že ho předběhl nejen vítězný Lestil Tebogo z Botswany (19,46), ale i nakonec druhý krajan Kenneth Bednarek (19,62). Ze závodu si tak odnáší pro něj „pouze“ bronz, pro které si doběhl v čase 19,70.

Další indicií toho, že Lyles není v pořádku, pak bylo dění kolem jeho osoby po doběhnutí do cíle. Poté, co si sednul na zem, což si mohla řada fanoušků vyložit, že z bronzu nemá vůbec žádnou radost, se k němu seběhli zdravotníci, a jak dokumentuje jedna z fotografií, byl nakonec odvezen na vozíku.

Z amerického týmu několik minut na to přišlo prohlášení, že Lyles byl už v úterý pozitivně testován na covid. Potvrdil to v rozhovoru pro NBC i sám viditelně vyčerpaný běžec. "V úterý brzy ráno jsem se probudil a cítil jsem se bídně. Věděl jsem, že to bylo něco víc než svalová horečka ze stovky. Probudili jsme lékaře a provedli jsme test, který bohužel ukázal, že pozitivně reaguji na covid. To si (v závodě) vybralo svoji daň, to zcela určitě," uznal Lyles, jenž už byl zase s rouškou.

Přiblížil, že po pozitivním testu byl ihned uveden do karantény, i tak ale věřil, že se finále dvoustovky zúčastní, a to především na základě toho, že mu to tvrdili činovníci amerického týmu. "Pořád jsem chtěl běžet a bylo mi řečeno, že můžu," řekl konkrétně.

Otázkou, je co hrozí americkému týmu, který tak obelstil pořadatele Her. Ti z pochopitelných důvodů, jelikož o nemoci nevěděli, Lylese do závodu pustili a je také otázka, co si o tomto postupu nyní myslí Lylesovi soupeři, kteří se tak nevědomky ocitli v ohrožení.

Samotná americká federace uvedla, že americký olympijský výbor při takových případech postupuje dle předpisů jak olympijských her, tak centra pro kontrolu nemocí. "Po důkladném lékařském vyšetření se Noah rozhodl závodit. Jeho rozhodnutí respektujeme a budeme jeho stav monitorovat," stojí nadále v jejím prohlášení.

Nyní je také otázkou, zda ho nemoc pustí do sprinterských štafet, kde se chce Lyles také ukázat. "Chci být otevřený a transparentní, nechám rozhodnutí na nich," řekl k tomu pouze americký atlet, který tak bude respektovat rozhodnutí federace.