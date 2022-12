Brazilci, Chorvaté ani Portugalci překvapení v osmifinále nepřipustili. Postarali se o něj však Maročané

Japonci rozhodně nechtěli dát svou kůži favorizovaným Chorvatům lacino a hned od úvodních minut dělali potíže Balkáncům především ze standardek. Třeba hned po třech minutách hry se Asiaté poprvé připomněli po rohovém kopu, když nebezpečně hlavičkoval Taniguči, ale zamířil těsně vedle. Pět minut poté na druhé straně Perišič sebral balón Tomijasuovi, ovšem následně střelou z úhlu gólmana Gondu nepřekonal. Po téměř půlhodině hry zahrozil Kramarič, jemuž ale k zakončení chyběl krůček. Jak se blížil konec první půle, měli míč více na kopačkách Japonci. Nejprve v 41. minutě se zaseknutím zbavil svého obránce Kamada, čímž se tak sice dostal do dobré střelecké pozice, ale z ní se netrefil. O dvě minuty později už ale byli Asiaté úspěšnější, když po nakrátko rozehraném rohu a následném Doanově centru se balón po odrazu od chorvatské obrany dostal k Maedovi a ten už věděl, jak zakončit do odkryté klece - 1:0 pro Japonsko.

Přestože to zpočátku zanechalo na Chorvatech následky, všechny pochybnosti byly rozptýleny deset minut po začátku druhé půle, kdy centroval Lovren a Perišič na jeho centr naskočil a vstřelil nádherný gól k tyči hlavou - 1:1. Touto desátou trefou na šampionátech tak překonal rekordmana chorvatského národního týmu Davora Šukera. Zanedlouho ale mohli Japonci zvrátit výsledek opět na svou stranu, kdyby Endovu střelu nevyrazil gólman Livakovič na roh. V 63. minutě mohli jít pro změnu do vedení Chorvaté, s Modričovou střelou zpoza vápna si však gólman Gonda poradil. Těsně vedle pak za chvíli hlavičkoval střídající Budimir. Po zbytek základní hrací doby vítěz skupiny E a přemožitel Španělska a Německa jenom bránil a přežil i Perišičův brejk, který skončil tečovanou střelou těsně mimo. Duel tak tedy došel do prodloužení, kdy za Japonce neuspěl Mitoma a za Chorvaty Majer.

Rozhodnout tak musel až penaltový rozstřel, kterého se už nedočkal překvapivě Modrič, jenž byl vystřídán. Stejně tak jako Perišič, Kovačič a Kramarič. Hrdinou byl ale gólman Livakovič, jenž vychytal hned tři penalty ze čtyř, zatímco Chorvaté neproměnili jen jednu a mohli se tak radovat z postupu do čtvrtfinále.

V něm si Chorvaté zahrají s jedním z největších favoritů tohoto turnaje, a že jím je Brazílie právem, to ukázala ve svém duelu s Jižní Koreou. Ta prakticky neměla proti „kanárkům“ žádnou šanci. Už v 7. minutě otevřel skóre Vinícius, jenž zužitkoval Raphinhovu zpětnou přihrávku. O šest minut později už z penalty po faulu na Richarlisona zvýšil na 2:0 Neymar a schází mu tak již jediná přesná trefa za národní tým k tomu, aby překonal legendárního Pelého. Blízko ke zdramatizování duelu byl Hwang Hi-čchan, jenže gólman Allison se předvedl proti němu svým prvním zákrokem na tomto turnaji. Po půlhodině hry už bylo hotovo, protože třetí branku Brazilců přidal po nádherné akci Richarlison a Brazilci tak rozjeli na hřišti další typický karneval, při kterém si zatančil dokonce i kouč Tité.

Po přestávce už Brazilci poněkud zvolnili, ale pořád kontrolovali vývoj utkání. Jihokorejci tak měli více příležitostí, ale Son Heung-min ještě neuspěl. Následně na druhé straně neuspěl hned dvakrát Raphinha. V 76. minutě se ale přeci jenom Korejcům povedlo vstřelit čestný gól. Odražený míč tehdy do levé šibenice zakončil Pak Sung-ho. Následně už Brazilci šetřili své hvězdy a do branky se tak například místo Allisona postavil Weverton. Ten už žádný gól nepustil, skóre se nezměnilo a tak po výhře 4:1 mohli Brazilci poslat vzkaz do nemocnice v Sao Paulu Pelému, jemuž se určitě díky tomu zlepšil zdravotní stav.

Ještě jednodušší to měli v osmifinále se svým soupeřem Portugalci. Ti překvapivě nastoupili v základní sestavě bez Cristiana Ronalda, místo něj nastoupil ke svému reprezentačnímu debutu Goncalo Ramos. Švýcaři možná mohli pomýšlet na vyrovnanost duelu tak maximálně úvodní čtvrthodinu, pak ale v 17. minutě Félix přihrál do vápna Ramosovi a ten se tak hned uvedl nejlépe, jak mohl. Gólem pod břevno na 1:0. Od té doby Portugalci dominovali. Na druhé straně to sice zkoušel svým dalekonosným pokusem Shaqiri, ale marně, pak mohl Schär při svém obranném zákroku zamířit do vlastní branky, jen těsně se tak nestalo. V síti Švýcarů ale míč skončil po následném rohu, když ho tam umístil stoper Pepe.

Ke konci první půle pak sice ještě gólman Sommer vychytal Ramose, jenž unikl všem, šest minut od zahájení půle druhé už ale po Dalotově centru Ramos skóroval na 3:0. V 55. minutě už to bylo 4:0, když další krásnou portugalskou akci zakončil pod horní tyč Guerreiro. Za chvíli se ale čestného úspěchu dočkali i Švýcaři, když se po rohu dostal míč na zadní tyč k Akanjimu a ten tak tedy snížil. O devět minut později už tu byl ale opět fantom zápasu Ramos, tentokrát obloučkem přes Sommera dokonal hattrick a zvýšil na 5:1. Poslední půlhodinu si zahrál na hřišti i Ronaldo, jenž se snažil za každou cenu zapsat do listiny střelců, když už ale míč do branky dostal, neplatil kvůli ofsajdu. Na konečných 6:1 nakonec navýšil střídající Leao.

Přestože duel mezi Marokem a Španělskem nabídl v úvodu vysoké tempo, na první šanci si diváci museli počkat až skoro půlhodinu. Tehdy Asensio jen trefil z úhlu boční síť. O jedinou střelu na branku se pak v první půli postaral Maročan Mazraoui. Po většinu zápasu se však čekalo na nějakou výraznější příležitost na obou stranách, Španělům se příliš nedařilo projít disciplinovanou marockou defenzivou.

Výjimkou snad byla Olmova rána z přímého kopu na začátku druhé půle, kterou vyrazil gólman Bono. Obraz hry pak nezměnil ani střídající Morata. Stejný obrázek pak nabídlo i prodloužení, ve kterém se zajímavé věci děly až v jeho závěru. Jednak se snažil o marocký gól Chaddíra, kterému se povedlo dostat až před gólmana Simona, ale nepřekonal ho. Na druhé straně zase nadělal nejeden infarkt španělským, ale i marockým fanouškům Sarabia, když trefil z voleje tyč. Tu trefil i v následném penaltovém rozstřelu, ve kterém marocký gólman Bono ještě vychytal Solera a Busquetse. O pokračování marocké pohádky se pak postaral Hakimi „panenkovským“ provedením.

Konečné výsledky osmifinálových zápasů mistrovství světa ve fotbale2022 v Kataru (5.-6.12.2022):

Japonsko - Chorvatsko 1:1 po prodloužení (1:1, 1:0), na penalty 1:3

Branky: 43. Maeda - 55. Perišič. Penalty proměnili: Asano - Vlašič, Brozovič, Pašalič. Neproměnili: Minamino, Mitoma, Jošida - Livaja. Rozhodčí: Elfath - Parker, Atkins (všichni USA) - Gallo (video, Kol.). ŽK: Kovačič, Barišič (oba Chorv.). Diváci: 42 523

Japonsko: Gonda - Tomijasu, Jošida, Taniguči - D. Ito, Endo, Morita (106. Tanaka), Nagatomo (64. Mitoma) - Doan (87. Minamino), Maeda (64. Asano), Kamada (75. Sakai). Trenér: Morijasu

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Barišič - Brozovič - Modrič (99. Majer), Kovačič (99. Vlašič) - Kramarič (68. Pašilič), Petkovič (62. Budimir, 106. Livaja), Perišič (106. Oršič). Trenér: Dalič

Brazílie - Jižní Korea 4:1 (4:0)

Branky: 7. Vinícius Júnior, 13. Neymar (z pen.), 29. Richarlison, 36. Lucas Paquetá - 76. Pak Sung-ho. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Čong U-jong I (Korea). Diváci: 43 847

Brazílie: Alisson (81. Weverton) - Militao (63. Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo (72. Bremer) - Casemiro, Lucas Paquetá - Raphinha, Neymar (80. Rodrygo), Vinícius Júnior (72. Martinelli) - Richarlison. Trenér: Tite

Jižní Korea: Kim Sung-kju - Kim Mun-hwan, Kim Min-če, Kim Jong-kwon, Kim Čin-su (46. Hong-čchol) - Hwang In-pom (65. Pak Sung-ho), Čong U-jong I (46. Son Čon-ho) - Hwang Hi-čchan, I Če-song (74. I Kang-in), Son Hung-min - Čo Ku-song (80. Hwang I-čo). Trenér: Bento

Maroko – Španělsko 0:0 po prodl., na pen. 3:0

Penalty proměnili: Sabiri, Ziyech, Hakimi. Neproměnili: Banún – Sarabia, Soler, Busquets. Rozhodčí: Rapallini – Belatti, Bonfá – Vigliano (video, všichni Arg.). ŽK: Saís – Laporte. Diváci: 44 667

Maroko: Bono – Hakimi, Adžuird (84. Jamík), Saís, Mazraoui (82. Attíat-Allá) – Únahí (120. Banún), Amrabat, Amallá (82. Sabiri) – Ziyech, En-Nesyri (82. Chaddíra), Boufal (66. Azzalzúlí). Trenér: Radžradžuí

Španělsko: Simón – Llorente, Rodri, Laporte, Alba (98. Balde) – Gavi (63. Soler), Busquets, Pedri – F. Torres (75. Williams, 118. Sarabia), Asensio (63. Morata), Olmo (98. Fati). Trenér: Enrique

Portugalsko - Švýcarsko 6:1 (2:0)

Branky: 17., 51. a 67. G. Ramos, 33. Pepe, 55. Guerreiro, 90.+2 Leao - 58. Akanji. Rozhodčí: C. A. Ramos - Morín, Hernández (všichni Mex.) - Fischer (video, Kan.). ŽK: Schär, Comert (oba Švýc.). Diváci: 83 720

Portugalsko: Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - Carvalho - B. Silva (81. Neves), Otávio (73. Vitinha) - B. Fernandes (87. Leao), G. Ramos (73. Horta), Félix (73. Ronaldo). Trenér: Santos

Švýcarsko: Sommer - Akanji, Schär (46. Cömert), Rodriguez - E. Fernandes, Xhaka, Freuler (54. Zakaria), Vargas (66. Okafor) - Sow (54. Seferovic) - Embolo (89. Jashari), Shaqiri. Trenér: Yakin