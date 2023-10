Brusle pořezala Laukovi v NHL obličej. Nůž jen těsně minul oko

Lauko byl nešťastně zasažen protihráčem těsně vedle oka, když český útočník klečel na ledě. Hráč Bostonu Bruins o tři dny později na X (dříve Twitteru) ujistil fanoušky, že je v pořádku, ale měl velké, velké štěstí.

Třiadvacetiletý bývalý hráč Chomutova a Karlových Varů zveřejnil na sociální síti fotografii, na které je vidět jeho obličej s rozsáhlými podlitinami kolem oka a několika stehy.

Na snímku se však usmívá a přidal text: "Modelingová kariéra je v ohrožení, ale řekněme, že jsem měl velké, velké štěstí," napsal na X (dříve Twitteru).

Situace, ve které se zranil, však nebyla šťastná a vyděsila hokejové fanoušky. Lauko skončil na zemi po souboji u mantinelu, přičemž protihráč Jason Dickinson k němu byl otočen zády a nechtěně ho zasáhl bruslí do obličeje.

Český útočník začal z rány okamžitě krvácet, což se marně snažil zastavit dlaní. Neztrácel ani vteřinu a okamžitě odjel z ledu na střídačku, aby ho ošetřili lékaři.

Po zápase se mnoho zámořských fanoušků obávalo o zdraví českého hokejisty. "Lauko je naštěstí v pořádku. Bylo to děsivé, dostal bruslí do okraje oka. Čepel se oční bulvy nedotkla. Má to zašité, jen to teď nějakou dobu nebude vypadat dobře," řekl trenér Bruins Jim Montgomery pro Boston Globe.

Odpoledne po vítězství Bostonu v Chicagu Lauko zveřejnil na sociálních sítích další fotku, na které se srovnával s Gothmogem, nevzhledným skřetím generálem z „Pán prstenů: Návrat krále“.