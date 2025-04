Ovečkin se stal nejlepším kanonýrem NHL. Překonal Jágra i Gretzkého, Hašek negratuluje

Z českého pohledu je zajímavé, že vítěznou trefou číslo 136 překonal Jaromíra Jágra, který mimochodem v tabulce nejlepších kanonýrů NHL drží momentálně čtvrtou příčku se 766 góly.

Co se týče pátečního duelu s Chicagem, tak tam se ruský útočník nejprve trefil už ve 4. minutě, kdy otevřel skóre celého zápasu. Druhou branku pak v zápase přidal ve 47. minutě, když vyrovnával na 3:3. Stalo se tak při přesilové hře a to jak jinak, než střelou z pravého kruhu, bez toho aniž by se na ni nějak zvlášť připravoval.

„Je to výjimečný moment. Je vždy potěšení být v této kategorii s takovými jmény. Je to skvělé pro hokej i naše fanoušky, že se to povedlo udělat tady ve Washingtonu,“ řekl po zápase na tiskové konferenci po boku Waynea Gretzkyho. Ten během zápasu z hlediště takovému počinu tleskal. Gretzky prozradil, že tušil, že překonání jeho rekordu bude otázkou času. „Pamatuju si, jak jsem mu zavolal, když překonal 800 gólů a poté několik zápasů neskóroval. Přiznal, že se cítí pod tlakem. To, co jiní prožívají u série dvaceti zápasů bez gólů, má on u čtyř. Říkal jsem mu, ať se uklidní, že se dostane na 900,“ uvedl Gretzky.

„Alex říkal, ať na zápas (s Chicagem) nechodím, dokud se nepřiblíží rekordu na dva góly. Včera jsem si říkal, že raději poletím, protože možná dá hattrick. A když ve čtvrté minutě skóroval, napadlo mě, že možná už po první třetině bude hotovo,“ doplnil pak na tiskovce Gretzky, jenž se stal nejlepším kanonýrem NHL před 31 lety, když překonal dalšího legendárního hokejistu Gordieho Howea. Tehdy se mluvilo o tom, že jeho rekord, ke kterému dospěl po 1487 zápasech nikdo nepřekoná. Připomeňme, že Ovečkin svých 894 gólů stihl za 1486 zápasů.

Kanadská legenda pak ujistila média, že mu nevadí, že jeho rekord byl překonán ruským hokejistou. „Zahořklost? Ne, vůbec ne, ani trochu. Jsem za Alexe šťastný. Můj dědeček byl Rus, byl by velmi šťastný, kdyby Rus překonal můj rekord,“ řekl k tomuto tématu.

Dodejme však, že zmiňovaný předek Waynea Gretzkyho Anton se narodil v roce 1892 v běloruském Grodnu, přičemž jeho rodné jméno znělo Terentij Lavrentijevič Greckij. Ten poté emigroval do Chicaga, kde si našel práci hasiče, aby se pak přestěhoval do Toronta. Tam nejenže narukoval do záložního praporu Kanadských expedičních sil, ale také se tam seznámil s Ukrajinkou Marií, s níž měl syna Waltera. „Dědeček mluvil bělorusky. A babička polsky. Mezi sebou se pak dorozumívali ukrajinsky. Všechny jejich děti měly ukrajinštinu jako mateřský jazyk,“ vyprávěl Gretzky o tom, jak to v jeho rodině chodilo.

Ovečkin mohl klidně už proti Chicagu Gretzkyho překonat, nechtěl tak ale učinit brankou do prázdné branky. Tento moment ocenil kouč Washingtonu Spancer Carbery. „Vážím si toho. Zbývá nám šest zápasů a on chce překonat rekord a prožít ten velký moment, až překoná brankáře,“ uvedl k tomu. To Gretzky přiznal, že kdyby měl tu možnost překonat rekord střelbou do prázdné, nepohrdl by jí.

Nakonec se Ovečkinovi 31 let starý rekord Waynea Gretzkyho překonat podařilo o zápas později proti New Yorku Islanders. Svůj gól s pořadovým číslem 895 dal ve 28. minutě, když snížil opět svou typickou ranou z levého kruhu na průběžných 1:2. Co na tom, že Washington duel nakonec prohrál 1:4, když se bude samotný zápas pamatovat jako ten, v němž byl překonán rekord.

Zápas byl po této trefě záhy přerušen, aby na led následně napochodovali gratulanti v podobě šéfa NHL Garyho Bettmana i Waynea Gretzkyho. „Nikdy bych to nedokázal bez kluků v týmu, bez mého klubu a všech jeho zaměstnanců. Miluju vás, dokázali jsme to. Když jsem rekord překonal já, koupili mi Rolls-Royce. Takže teď je to na vás,“ děkoval Ovečkin.

„Alex Ovečkin je od svého vstupu do NHL v roce 2005 nezastavitelný - je jedinečným souborem dynamické fyzické síly a nadpozemského střeleckého talentu. Alex dokončil svou neúnavnou honbu za rekordem, který většina lidí považovala za nepřekonatelný, a zapsal se tak do hokejové historie. NHL mu vzdává hold za tento ohromující úspěch,“ pěl ódy na adresu ruského útočníka Bettman.

„Bylo mi ctí držet rekord v počtu gólů posledních třicet let. Nyní jsem potěšen, že mohu tuhle poctu předat muži, který se skutečně narodil, aby dával góly. Navždy budu vděčný za to, jak mi můj idol Gordie Howe v roce 1994 blahopřál k překonání rekordu. A jsem nadšený, že jsem mohl být u toho a sdílet tento okamžik s tebou, Alexi, protože jsi nyní nejlepším střelcem v historii NHL. Dosáhnout tohoto milníku a překonat Waynea Gretzkyho, což nikdo nepovažoval za možné, je dechberoucí,“ řekl pak při gratulaci samotný Gretzky.

Hašek upozorňuje, že je Ovečkinův počin poskvrněný ruskou agresí

Kanadsko-americká hokejová NHL je jedna z mála mezinárodních sportovních soutěží, které se mohou účastnit ruští sportovci. To dlouhodobě od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině v roce 2022 kritizuje česká hokejová legenda, mimo jiné bývalý brankář Ottawy, Dominik Hašek. Ten se připomněl i v těchto historických dnech pro NHL. Ještě před nedělním duelem Washingtonu s New Yorkem Islanders se totiž nechal slyšet následovně: „V příštích dnech ruský občan, který nikdy neodsoudil ruskou imperialistickou válku na Ukrajině, překoná rekord NHL v počtu vstřelených gólů. Protože tento člověk nikdy oficiálně neodsoudil ruskou válku a ruské zločiny, bude muset do konce života žít s vědomím, že kvůli jeho veřejnému vystoupení (trvá to už tři roky a 40 dní - od začátku ruské agresivní války) bylo ve válce zabito a zmrzačeno obrovské množství lidí včetně jeho ruských spoluobčanů. Zda ho to těší, je mu to lhostejné, nebo ho to mrzí, nevíme. Co však víme jistě, že NHL mu to nejen umožnila, ale dokonce ho v tom tři roky a 40 dní podporovala!“

„NHL nese obrovskou odpovědnost za statisíce (možná miliony) lidí zabitých a zmrzačených v ruské válce na Ukrajině. NHL za to musí zaplatit. Rád bych také upozornil, že země, v nichž bylo tomuto ruskému občanovi umožněno hrát zápasy NHL, nesou také odpovědnost za zabité a zmrzačené lidi,“ pokračoval dále olympijský vítěz z Nagana s důrazem především na Spojené státy americké a Kanadu.

„Prosím sdílejte tato fakta, aby lidé pochopili, jakou odpovědnost nese NHL, země USA a Kanada, a aby tato reklama na ruskou imperialistickou válku byla zastavena. Společně můžeme zachránit mnoho lidských životů,“ uzavřel Hašek své prohlášení.

To samozřejmě dlouho nezůstalo bez ruské odpovědi, přičemž se ozvala nejedna tamní politická špička. Například poslanec ruské Státní dumy, jenž býval hokejistou, Vjačeslav Fetisov. „Ani nechci jeho slova komentovat. Nezasahujte do velkých věcí s tímto idiotem. Je to zbytečné,“ uvedl tento sedminásobný mistr světa a držitel dvou olympijských triumfů pro ruský server Sport-Expess.

Hašek v názorovém ping-pongu pokračoval, když na to odpověděl: „Je to samozřejmě jeho (Fetisovova) vizitka. Mimochodem, já v zásadě ani Ovečkina nekritizuji. Já kritizuji NHL a země USA a Kanadu, kde mu umožnili vystupovat - dělat reklamu na ruské činy. Ty nesou veškerou odpovědnost za reklamu na ruskou imperialistickou válku.“

Pozadu se svou reakcí nezůstal ani bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvěděv. „895 je výsledkem velkého ruského hokejisty! P.S. Čekáme na sebevraždu šíleného českého Haška,“ nechal se slyšet způsobem sobě vlastním.

To, že má Ovečkin dlouhodobě blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, se kterým se v minulosti nebál fotit, bylo pro něj v tu chvíli podle všeho vedlejší.