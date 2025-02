Po Turnaji čtyř zemí se vrátí Světový pohár. Tentokrát pravděpodobně i s Čechy

Podle plánů Garyho Bettmana by se měl Světový pohár oproti předešlým letům stát turnajem pravidelným s tím, že by se měl od roku 2028 střídat v sudých letech s olympijským turnajem a konat by se měl tak pokaždé v únoru. Jen pro připomenutí, dosud se soutěž pod názvem Světový pohár konal jen třikrát, a to v letech 1996, 2004 a 2016.

Právě v rámci posledního ročníku v roce 2016 se mimo jiné turnaje zúčastnily speciální týmy Evropy či hráčů USA do 23 let. Takové experimenty už by však v rámci Světového poháru být k vidění neměly. "Předpokládáme, že se turnaje zúčastní jednotlivé země a žádné smíšené týmy. Mělo by jej hrát alespoň osm mužstev," prozradil konkrétně Bettman.

Počínaje právě probíhajícím Turnajem čtyř zemí tak započíná kolotoč mezinárodních hokejových akcí s nejlepšími hokejisty světa z NHL. Kromě tohoto turnaje a Světových pohárů se jedná ještě o nadcházející zimní olympijské hry 2026 a 2030, kterých se taktéž zúčastní hráči NHL. V Cortině d'Ampezzo v roce 2026 to tak bude poprvé po 12 letech, co se hráči NHL pod pěti olympijskými kruhy objeví.

"Mezinárodní soutěže za účasti nejlepších hokejistů jsou pro naše hráče velice důležité. Touha reprezentovat své země je v jejich DNA a fanoušci to milují," nechal se slyšet Bettman. Ten zatím ještě neprozradil, která zámořská města budou nadcházející Světové poháry pořádat.

Otázkou zůstává, jak to na těchto zámořských akcích bude s ruskou účastí. Právě Rusko společně s Běloruskem má totiž od Mezinárodní hokejové federace IIHF utrum s účastí na mezinárodních turnajích kvůli probíhající ruské agresi na Ukrajině. Tento zákaz pro tyto dvě země platí nově i pro sezónu 2025/26.

Světový pohár ale nepořádá IIHF a tento zákaz tak nemusí hrát žádnou roli. Jak vedení NHL, tak i hráčské asociace NHLPA však chtějí situaci ve světě nadále sledovat a nejspíš tak společně s IIHF celou věc koordinovat. "Strašně rád bych opět viděl hrát ruské hráče na těchto velkých turnajích. Jsou to neuvěřitelní hokejisté. Jsou tu ale problémy politického rázu. Ne politické ve spojení s NHLPA, jde o světovou politiku, s kterou se musíme vypořádat. Doufám, že jakmile se budeme blížit olympiádě a Světovému poháru, budeme vídat ruské sportovce zpátky v soutěžích," uvedl k tomuto ožehavému tématu šéf NHLPA Marty Walsh, přičemž Bettman ho doplnil následovně: "Mezinárodní hokejová federace si nedávno zvolila, že půjde dál cestou bez Ruska, stejně jako to udělalo mnoho dalších sportů. Uvidíme, jak se k tomu postaví Mezinárodní olympijský výbor. Zatím je ještě dost času na to, abychom to vyřešili a se situací se vypořádali."

Stejně jako v předešlých ročnících, tak i tentokrát se bude Světový pohár hrát na kluzištích o úzkých zámořských rozměrech a nouze nebude ani o rozhodčí pískající normálně NHL.