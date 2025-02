Bývalý hokejista Martin Erat odmítá obvinění, že řídil v opilosti

Všechny události z amerického Tennessee tak ve středu Erat uvedl na pravou míru ve vyjádření pro server isport.cz. „Že bych od nehody odjel? Nebo že bych pil? Nechápu, kde se to vzalo,“ uvedl konkrétně, přičemž však potvrdil, že se minimálně jedna z nehod bez zranění stala. „Ano, měl jsem nehodu. Jel jsem brzo odpoledne na zápas dětí. Venku už byla zima, silnice nebyla ošetřená, takže mi to ujelo a lehce jsem bouchnul do jednoho auta u domu,“ vysvětloval Erat, jenž prozradil, že on sám nakonec zavolal policii. „Aby to všechno proběhlo oficiální cestou. Právě kvůli tomu, abych se vyhnul problémům,“ dodal ještě.

Že by se stalo více nehod a že by od nich ujížděl, to označil za výmysl médií. „Nejde ani tak o mě, já mám srandu rád. Ale tohle už je opravdu za hranou. Sice žiju v Americe, ale v Česku mám rodinu. Jak někdo může psát takové výmysly?“ nechal se slyšet třiačtyřicetiletý kouč.

Jen pro připomenutí, česká média o incidentu informovala poté, co o nich psaly i americké renomované servery The Tennessean, Yahoo, nebo Hockey News s tím, že se nyní tamní média rozhodly informace o incidentu stáhnout a omluvila se. Server wkrn.com spolupracující s televizí ABC ale takto neučinil a stále tak může čtenář na tomto serveru číst vyjádření policistky k incidentům. Nyní se řeší, zda se Erat bude s médii soudit.

Zároveň držitel dvou extraligových titulů s Brnem odmítl, že by snad řídil v opilosti. „Byl jsem nemocný. Takže jsem v sobě měl medicínu, kterou mi předepsal doktor a používá se, když má člověk chřipku. A právě v ní bylo malinko alkoholu,“ vysvětlil Erat, jenž byl mimo jiné i bývalým asistentem u české hokejové reprezentace, přičemž v této roli se mu s ní podařilo získat bronz na MS 2022.