Centrum videorozhodčích v Česku? FAČR by ráda, kdyby fungovalo už na jaře

Zbudováním takového centra by zmizela nynější praxe spočívající v tom, že videorozhodčí sídlí v přenosových vozech u jednotlivých stadionů. "Chceme mít VAR centrum – ne-li pro jarní část (nadcházející) sezony, tak nejpozději od sezony 2024/25. Vybírá se vhodná lokalita, protože FAČR na Strahově disponuje určitým pozemkovým a infrastrukturálním zázemím. Pakliže se ukáže, že lokalitou disponujeme, začne fáze dvě, to znamená posouzení technologických parametrů spojených s VARem," uvedl Fousek a pokračoval: "Teprve pak může nastat fáze tři a tou je nacenění a diskuze s Ligovou fotbalovou asociací (řídící první a druhou ligu), kdo to bude platit. Myslím si, že se všechno skutečně odehraje v horizontu týdnů. Pakliže by se ukázalo, že vhodným místem ve strahovském areálu, který je rozsáhlý, nedisponujeme, a víme už, že to nemůže být v nové přístavbě budovy Fotbalové asociace, budeme hledat alternativní řešení. Nebudeme čekat až do roku 2026."

Na předsezónní tiskové konferenci se Fousek zastavil také nad fungováním komise rozhodčích od doby, kdy nastoupil do funkce šéfa českého fotbalu. Netají se tím, že s její prací je spokojen. "Primárně s tím, že na rozdíl od dob minulých se neobjevuje tendenčnost. Jasně to deklarují i kluby. Je to cíl, z něhož nemíníme slevit," nechal se slyšet Fousek, přičemž ho doplnil nový šéf rozhodcovské komise Libor Kovařík: "Taky vůbec nevidím tendenčnost a máme zprávy z klubů, že ji tam rovněž nevidí. To je z mého pohledu zásadní."

Připomeňme, že Kovařík se dostal do čela komise po červnové nečekané rezignaci Radka Příhody. "Naším hlavním úkolem je rozvíjet a posouvat výkonnost rozhodčích, obzvlášť u nás, protože máme mladý tým. Na to klademe důraz. Zaměřujeme se na všechny aspekty rozhodování na hrací ploše. Na semináři jsme kladli velký důraz na pohyb. Zaměřili jsme se i na osobnost rozhodčího, chceme víc pracovat s jejich mentální stránkou. Chceme být konzistentnější v posuzování situací v pokutovém území i v posuzování surové hry. Máme pocit, že si někdy myslíte, že jsme spokojení, že přikrýváme chyby a řešíme jedině to, jestli to bylo dobře, nebo špatně. Není to tak, nikdy nebudeme spokojení. Je to opravdu nekončící proces. Dokud rozhodčí budou dělat chyby, nikdy nebudeme spokojení," podotýká dále Kovařík.

Ten také prozradil, že úvod ligy nestihnou kvůli zranění dva hlavní sudí, a to Ondřej Berka s Miroslavem Zelinkou. Zároveň uvedl, že hned v prvním kole se představí nové rozhodcovské jméno s tím, že cílem je rozšířit dosavadní listiny sudích pro první ligu. "Chceme do ní přidat tři čtyři rozhodčí, kteří se v poslední sezoně dobře ukazovali ve druhé lize. Chceme jim dát šanci. Již v prvním kole bude nasazen na jedno z osmi utkání nováček (Daniel Vokoun na duel Karviná – Zlín). Chceme v tom pokračovat, abychom na konci sezony měli dostatečně široký okruh kandidátů na důležitá utkání," řekl Kovařík.

Tento bývalý sudí, jenž má mandát v čele komise minimálně do roku 2025, by pak rád viděl v budoucnu více českých mužů s píšťalkou v mezinárodních soutěžích. "Velmi důležitá je pro nás i mezinárodní úroveň. Naším cílem je, abychom do budoucna vychovali rozhodčí schopné pískat top zápasy v soutěžích FIFA a UEFA," dodal na závěr Kovařík.