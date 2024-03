Čeští fotbalisté si poradili v Norsku s Haalandem a spol. Navrátilec Barák vystřelil výhru 2:1

Daleko aktivněji začali přátelský zápas v Oslu domácí Norové a již po dvanácti minutách hry se poprvé ukázala jejich největší hvězda Haaland, která ale ve své příležitosti tehdy v záklonu přestřelila. O osm minut později už ale byli její spoluhráči úspěšnější. O první úspěšný střelecký zápis se postaral Bobb, kterému se povedlo uniknout Zelenému a nakonec celou akci zakončit přesnou trefou k přední tyči branky Jindřicha Staňka. Pro Bobba se jednalo o teprve druhou branku za norskou reprezentaci, zatímco Haaland ve své jubilejním 30. reprezentačním zápase nakonec gól nedal.

Čechy norské otevření skóre nikterak nesrazilo na zem, naopak se ihned snažili o srovnání stavu. Provod však ještě nebyl při svém střeleckém pokusu úspěšný, jelikož s jeho střelou ze strany si ještě gólman Nyland poradil tak, že ji vyrazil před sebe. Následně si poradil i se Schickovou dorážkou zblízka. Krátce na to mohla Čechy tato neproměněná příležitost mrzet, kdyby však na druhé straně Sörloth nemířil vedle. Ve 32. minutě napřáhl z dálky Schick, ani ten i gólmana Nylanda nepřekonal.

Povedlo se to nakonec až ve 37. minutě poté, co se Součkův centr zprava dostal na hlavu Zimy a právě on svým prvním gólem za národní tým vyrovnal na 1:1. "Šel jsem tam tak trochu nablind, ale věděli jsme, že špatně zavírají zadní tyč. Když jsem pak viděl trajektorii toho centru, byl jsem si jistý, že to tam dám," komentoval gólovou akci ze svého pohledu sám Zima v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

V úvodu druhé půle se Norové snažili dostat stav zápasu zase zpátky na svou stranu, ovšem jak střídající Thorstvedt, tak následně i hlavičkující Haaland nenašli recept na to, jak překonat brankáře Staňka. Zvláště po střídáních na obou stranách pak postupně šancí ubývalo a zdálo se, že by z toho mohla být remíza.

Jenže na řadu přišla 85. minuta, v níž dostali Češi možnost volného přímého kopu zpoza šestnáctky. K míči se postavil navrátilec do reprezentace Barák a právě on krásnou střelou poslal balon za záda bezmocného Nylanda. "Věřil jsem si na to. Hned od první chvíle jsem věděl, že to chci kopat. Jediná možnost byla na stranu gólmana. Hezky to sedlo a jsem rád, že to tam takhle padlo," uvedl k tomu po zápase Barák, jehož bývalý realizační tým v čele s koučem Jaroslavem Šilhavým přestal zvát na reprezentační srazy z dosud neznámých důvodů.

To staronový trenér Ivan Hašek, jenž národní mužstvo vedl již na podzim roku 2009 coby dočasný kouč, vzal Baráka hned na první sraz a postaral se mu tak o jeho vítěznou premiéru. Mimochodem, stále se tak ještě nestalo, aby premiéra nového kouče národního týmu výsledkově nevyšla. "Vždy je lepší vyhrát než prohrát. Především jsem také rád, že je na klucích vidět, že nic nevypustí a makají. Výsledek je samozřejmě velmi dobrý, ale všichni jsme viděli, že co se týče hry, máme stále na čem pracovat," nechal se slyšet po utkání Hašek. Toho nyní čeká domácí premiéra v úterý, kdy se jeho svěřenci utkají na pražské Letné s Arménií.

Konečný výsledek přátelského zápasu (22.3.2024):

Norsko - Česko 1:2 (1:1)

Branky: 20. Bobb - 37. Zima, 85. Barák. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Drouet - Gaillouste (video, všichni Fr.). ŽK: Sörloth, Hanche-Olsen (oba Norsko). Diváci: 11.891

Norsko: Nyland - Ajer, Hanche-Olsen, Östigaard, Björkan - Ödegaard (86. Vetlesen), Berg (46. Thorstvedt), Berge - Bobb (75. Donnum), Haaland (75. Larsen), Sörloth. Trenér: S. Solbakken

Česko: Staněk - Douděra, Holeš, Zima, Zelený (61. D. Jurásek) - Souček, Ladislav Krejčí II (61. Barák) - Chytil (72. Lingr), Provod (73. M. Sadílek), Šulc (61. Hložek) - Schick (87. Chorý). Trenér: Hašek