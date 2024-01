Čeští hokejoví junioři po roce opět krok od medailí. Štancl 11 vteřin před koncem šokoval Kanadu

Poprvé se ale Jakub Štancl trefil už po osmi minutách hry a tím tak otevřel skóre zápasu. Následně mohl z trestného střílení skórovat Rymon, ale zvýšit se podařilo až Tomáši Cibulkovi, jenž přesně vypálil od modré čáry.

Na výtečnou první dvacetiminutovku ale svěřenci kouče Patrika Augusty nenavázali, jelikož na kluziště se z kabin vrátila Kanada taková, jakou ji všichni znají. Přesto mohli jít Češi klidně do tříbrankového vedení, kdyby Šalé dokázal využít obrovskou příležitost po přečíslení dva na jednoho. Hokejisté javorových listů však začali viditelně zrychlovat a zachycovali puky u mantinelů, čímž tak Čechům nedávali šanci vydechnout. I díky tomu tak snížil na 1:2 Matthew Wood a po několika dalších kanadských příležitostech pak na 2:2 vyrovnal Jake Furlong.

Štěstí, že přišla druhá pauza, protože tehdy byli čeští reprezentanti ve velikém útlumu. Ten vlastně pokračoval po většinu třetí části, během které bylo patrné, kdo je jasným favoritem. Byly několikaminutové pasáže, kdy se Češi marně snažili vyhazovat puky ze své třetiny a Kanaďané tak neustále tlačili a tlačili. Na výtečně a především klidně chytajícího gólmana Michaela Hrabala ale nenacházeli recept.

Postupem času se tak oba týmy snažily předejít chybám, které by znamenaly jistojistě vítěznou branku. V době, kdy už vše směřovalo k prodloužení, ale přišel pro Kanaďany nečekaný blesk z čistého nebe. Tehdy se od Aleše Čecha dostal kotouč přes Dominika Rymona k Ondřeji Becherovi na útočné modré čáře a právě on přiťukl hrací předmět na hokejku Štancla. Ten se rozhodl jej nahodit směrem ke kanadské brance a nakonec až do ní 11 vteřin před sirénou úspěšně zaplul. Významně k tomu napomohla i teč bránícího Bonka, syna českého mistra světa z roku 1996 Radka Bonka.

Čeští mladíci tak mohou nadále myslet na zopakování loňského úspěchu v podobě finále a zisku stříbra či dokonce ještě na jeho vylepšení. Semifinále turnaje ve švédském Göteborgu jsou pak na programu tento týden ve čtvrtek.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Göteborgu – čtvrtfinále (2.1.2024):

Česko – Kanada 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Štancl (Rymon), 19. Cibulka (Kulich), 60. Štancl (Becher, Rymon) – 24. Wood (Cowan, Yager), 37. Furlong (Poitras). Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Hebeisen (Švýc.) – Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 10 117

Česko: Hrabal – Hamara, Alscher, A. Čech, Cibulka, Prčík, T. Galvas – Bareš, Šapovaliv, Kulich – Šalé, Melovský, S. Redlich – Rymon, Becher, Štancl – Maštalířský, M. Přibyl, Židlický. Trenér: P. Augusta.

Kanada: Rousseau – Lamoureux, Mateychuk, Warren, Furlong, Bonk, Donovan, T. Nelson – Dumais, Celebrini, Minten – Savoie, Poitras, Geekie – Danielson, Beck, Allard – Rehkopf, Yager, Cowan – Wood. Trenér: A. Letang