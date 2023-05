ČT, O2 TV, ale i dva zbrusu noví zájemci. Kdo má zájem o vysílání fotbalové ligy?

Jak již v předešlých dnech informoval deník Sport, o televizní práva od sezóny 2024/25 už projevil zájem současný vysílatel O2 TV, jenž by však mohl nově vysílat ligu současně s Nova Sport (přičemž obě televize mají stejného vlastníka, investiční skupinu PPF), a Česká televize.

A vysílat českou fotbalovou ligu hodlá i francouzská televize Canal+, která v současnosti do českého éteru vysílá anglickou Premier League. Podle viceprezidenta Canal+ Luxembourg pro ČR a Slovensko Ladislava Řeháčka tak už tato stanice nemá zájem o vysílání hokejové extraligy. "Již to není ve hře vůbec. Po nějakých interních diskuzích, podrobném počítání a zvažování všech pro a proti jsme se rozhodli pro tentokrát neúčastnit," uvedl Řeháček pro Českou tiskovou kancelář (ČTK).

"My se teď aktivně účastníme neformálních diskusí s LFA a kluby a náš zájem tam je. Ale hodně záleží, jak ten tendr bude vypadat," pokračoval Řeháček. Bude záležet na jasných kreativních kritériích, pokud budou, stanice svoji účast v tendru zváží. "Pokud uvidíme, že není žádná šance, nebo to není myšleno vážně v našem směru, tak se rozhodneme do toho nejít."

Řeháček připomněl, jak je na tom Canal+ s diváckým zájmem o Premier League, kterou získala stanice na další tři roky, přičemž aktuálně vysílá první ročník z těchto tří. "Když se díváte přísně na nějakou návratnost investice, po prvním roce nejsme samozřejmě v plusu. Ale věříme tomu jako dlouhodobému projektu," řekl Řeháček, jenž tak má za cíl, aby Canal+ vysílal více atraktivnějších sportů než jen fotbalovou Premier League. "Na konci té cesty by měla být nabídka nějaké sady významnějších sportů tak, abychom byli relevantní pro většinového diváka," sdělil. Ovšem konkrétnější být zatím nikterak nechtěl být. "Nic dnes není podepsáno. Ale když se podíváte, jaké jsou dnes nejsledovanější sporty nebo nejsledovanější soutěže, tak je to první dvacítka, co nás zajímá."

Připomeňme, že společnost Pragosport má současná televizní práva na Fortuna ligu v držení již od roku 2014, přičemž nyní každoročně vyplácí Ligové fotbalové asociaci (LFA) cca 150 milionů korun. Všeobecně se má za to, že nově bude cena za práva vyšší a třeba podle slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka si za ně zaplatí každoročně dvakrát až třikrát více peněz, než jak je tomu dosud.