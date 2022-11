Djokovič dostane víza a bude moci startovat na Australian Open

Ze stejného důvodu, kvůli jakému si srbský tenista Novak Djokovič nezahrál letošní Australian Open, si nezahraje tentokrát ani další z grandslamů US Open. Pochopitelně se jedná o to, že Djokovič není očkován prti covidu-19. Bývalá světová jednička tak tedy nebude bojovat v New Yorku o svůj 22. grandslamový titul.