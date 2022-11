Důsledek neuvolnění hráčů z ligové špičky. Šilhavý povolal do reprezentace šest nováčků

Povolán je totiž i tradiční kapitán Tomáš Souček z West Hamu, stejně jako jeho klubový parťák Vladimír Coufal. Chybět nebude ani český legionář z Leverkusenu Patrik Schick.

Brankář Matouš Trmal, obránci Matěj Chaluš, Dominik Plechatý a Ondřej Zmrzlý, záložník Petr Schwarz a útočník Mojmír Chytil. To je šestice jmen, na která poprvé dýchne atmosféra reprezentačního srazu. Na něm se objeví i Patrizio Stronati, který už sice byl v minulosti jednou nominován, ale taktéž ani on ještě za národní tým do zápasu nenastoupil.

Připomeňme, že zatímco Sparta s Ostravou se rozhodla nepustit své hráče na sraz kvůli termínové kolizi s MOL Cupem, v němž se v rámci 4. kola proti sobě tyto týmy utkají, Slavia i Plzeň se pro tento krok rozhodly z důvodu dosavadního náročného programu. To Olomouc svůj zápas MOL Cupu hraje až 26. listopadu a proto se tak mohou Zmrzlý s Chytilem radovat ze své první reprezentační pozvánky. "Skutečnosti rozhodly, že jsme museli nominaci trošku upravit. Není to úplně komfortní, to je jasné, ale věřím, že lidi přijdou, předvedeme kvalitní fotbal a budou nám fandit. Musíme kluby respektovat, že se takhle rozhodly. Mohly a tak to využily. S tím jsme nemohli nic dělat," uvedl při oznámení nominace kouč Jaroslav Šilhavý v Olomouci.

Dalšími překvapivými jmény v nominaci jsou fotbalisté z polské ligy, konkrétně Petr Schwarz (Vratislav) a Martin Doležal (Zaglebie Lubin). "Petr Schwarz dlouhodobě v polské lize hraje stabilně. Je to pracovitý ofenzivní hráč, už ho nějakou dobu sledujeme. Martina Doležala známe dobře, už tu s námi byl a já se s ním potkal v Jablonci. Je to silný útočník, který dokáže podržet balon a vstřelit branku. Víme, co od něj čekat,“ řekl k nim Šilhavý.

Toho těší, že součástí národního týmu nyní bude i Schick, přestože nejlepší střelec z loňského Eura dva zápasy z posledních tří v Bundeslize nehrál. Od této sezóny hraje v Leverkusenu spolu s Adamem Hložkem. "Jsme rádi, že jsou v takové kvalitní soutěži. Hložanovi (Hložkovi) se podařilo teď dát gól, dělá si nějakou pozici. Páťu (Schicka) na poslední zápasy šetřili, ale teď by měl odehrát aspoň jeden zápas před začátkem srazu,“ pokračoval Šilhavý.

Na gólmana Matouše Trmala ukázal on a jeho realizační tým proto, že se zraněním se aktuálně potýká tradiční reprezentační brankář Tomáš Vaclík, Jindřich Staněk musí respektovat plzeňský zákaz. Vedle Trmala je tak ve výběru ještě Jiří Pavlenka a Tomáš Koubek. "Vzhledem k souběhu událostí to byla jasná volba. Matouš je brankář ze zahraničí, teď začal chytat v Marítimu. Na základě toho je tady," zakončil jednašedesátiletý stratég.