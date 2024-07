EURO 2024: Až nekompromisně zahrané penalty v rozstřelu poslali Francii přes Portugalsko do semifinále

Od úvodních minut tohoto čtvrtfinále bylo jasné, že navzdory očekáváním vzhledem k věhlasnosti obou soupeřů se bude jednat o fotbal, který příliš zábavy a vzruchu nepřinese. Míč sice měli na svých kopačkách více Portugalci, zmohli se však přitom jenom na jedno zakončení od Fernandese, které navíc zblokoval obránce Saliba. To na druhé straně střela z dálky od Hernándeze mířila mezi tři tyče, bohužel pro nestranné diváky to ale byla jediná rána za první poločas mířící do tohoto prostoru. Hlavní portugalská hvězda Cristiano Ronaldo se tentokrát oproti osmifinále se Slovinskem marně dostávala do zakončení a nedostal možnost ani zahrávat ojedinělý přímý kop, k němuž se sice postavil, ale rozehrál ho Fernandes. Ani tentokrát nic z toho nebylo.

Druhá pětačtyřicetiminutovka přeci jenom nabídla více kratších pasáží, kde se něco dělo. V jejím začátku dala o sobě vědět francouzská hvězda Mbappé hrající opět s ochranou nosu. Právě ale do oblasti nosu dostal tehdy balonem a následně se mu příliš nechtělo vstávat z trávníku, přičemž se držel za nos. Ještě před tím ale stihl nebezpečně zakončit, ovšem gólman Costa ho vychytal.

Po uběhnutí hodiny hry se rozhodli i Portugalci konečně potrápit francouzského gólmana Maignana, ale ten si jak s Fernandesovým, tak i s Vitinhovým pokusem taktéž poradil. Poté se snažil o změnu skóre Kolo Muani, ale proti byl bránící Dias, záhy zase pro změnu Camavinga střílel mimo. O ještě živější francouzský útok se zasloužil Dembélé svým příchodem na hrací plochu, ale ke gólu to stále nevedlo a nejinak tomu bylo ani po poslední šanci Mbappého v základní hrací době.

I druhé pateční čtvrtfinále tak dospělo do prodloužení, v němž se k zakončení konečně dostal i Ronaldo, ale navázal na ta svá předchozí z osmifinále a tentokrát tak hodně vysoko přestřelil. Daleko blíže byl ke vstřelení branky Leao, ovšem i když už gólmana Maignana překonal, proti portugalskému skórování byl obránce Upamecano v roli poslední instance. Následně se snažil rozhodnout střídající Félix, ale zamířil jen do boční sítě. Mimochodem, Francouzi dohrávala prodloužení už bez Mbappého, jenž musel být vystřídán, jelikož se mu stav s nosem po úderu balonem zřejmě zhoršoval.

A právě Félix byl rozhodující postavou tohoto čtvrtfinále. Byl to totiž právě on, kdo jako jediný neproměnil svoji penaltu v rozstřelu, když ji zamířil do levé štangle z jeho pohledu. A protože na straně Francouzů se trefilo všech pět exekutorů včetně toho posledního Hernándeze, francouzská radost z postupu mohla propuknout naplno. Co na tom, že se Francouzům na tomto turnaji ještě nepodařilo vstřelit gól ze hry.

To Ronaldo a spol. se s turnajem loučí a i když to na sebe největší hvězda Portugalců nedávala po zápase znát, určitě prohru jen těžko kousal, zvlášť když se jednalo s největší pravděpodobností o jeho poslední evropský šampionát. Stejně tak nejspíše pro Pepeho, kterého utěšoval.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (5.7.2024):

Čtvrtfinále (Hamburk):

Portugalsko – Francie 0:0 po prodloužení, na penalty 3:5

Penalty proměnili: Ronaldo, B. Silva, Mendes - Dembélé, Fofana, Koundé, Barcola, Hernández. Neproměnil: Joao Félix (Portug.). Rozhodčí: Oliver – Burt, Cook (všichni Angl.) – Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Palhinha – Saliba. Diváci: 47 789

Portugalsko: Costa – Cancelo (75. Semedo), Dias, Pepe, Mendes – Vitinha (119. Nunes), Palhinha (90.+2 R. Neves), Fernandes (75. Conceicao) – B. Silva, Ronaldo, Leao (106. Joao Félix). Trenér: Martínez

Francie: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández – Kanté, Tchouaméni, Camavinga (91. Fofana) – Griezmann (67. Dembélé) – Kolo Muani (86. Thuram), Mbappé (106. Barcola). Trenér: Deschamps