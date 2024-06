Euro 2024: Divoký zápas pod rozbouřeným nebem zvládli Němci a přes Dány postoupili do čtvrtfinále

Hnáni dopředu početným publikem, jak je na rozlehlých hledištích v Dortmundu zvykem, se Němci snažili zakousnout do svého soupeře hned v úvodu utkání. Proto tak po čtyřech minutách hry dokázal Schlotterbeck svou hlavičkou již po několikátém rohovém kopu dostat míč do branky, gól ale nakonec nebyl uznán kvůli předešlému faulu ze strany Kimmicha. Právě Kimmich pak za chvíli zakončoval na zadní tyč, ale svůj faul díky Schmeichelovi neodčinil. Dánský gólman se následně ukázal i proti Havertzově střele z první. Běžela 24. minuta zápasu, když se poprvé Dánové dostali do příležitosti, v ní ale Maehle střílel jen těsně mimo. Po 35 minutách hry byl nucený anglický sudí Oliver poslat fotbalisty ze hřiště do kabin a přerušit utkání kvůli mohutné bouřce s kroupami.

Aktéři se na hrací plochu vrátili po 25 minutách a podobně jako úvod zápasu, tak i úvod části zápasu před regulérní poločasovou pauzou vyšla lépe Němcům. Nejprve Havertz hlavičkoval pouze do Schmeichela, následná Schlotterbeckova dorážka mířila jen do boční sítě. Přesto to mohli být Seveřané, kteří mohli ještě v první půli šokovat, kdyby dokázal brejk využít Höjlund.

Dánům se přeci jenom podařilo vstřelit branku a to tři minuty po návratu z poločasové pauzy. Tehdy se po menším zmatku v německé obraně se míč po přiťuknutí od Delayneho nejlépe zorientoval Andersen, k němuž se míč odrazil a poslal ho za Neuerova záda. Následně ale dánská radost zhořkla, když gól nebyl uznán pro Delayneho ofsajd. V 53. minutě pak Andersen dopadl svůj smutný příběh, když tehdy zařídil pro Němce penaltu nešťastnou tečí rukou. Z puntíku se pak trefil Havertz, který překonal Schemiechela i přesto, že dánský gólman vystihl směr střely.

Velice aktivní Havertz se mohl postarat o navýšení skóre, kdyby ovšem svůj následný brejk dokázal zakončit daleko přesněji než neúspěšným přehozením Schmeichela. Nakonec se Němci dočkali druhé branky v 68. minutě, kdy Schlotterbeck svým dlouhým a vysokým balonem vyslal do úniku Musialu, který se tak vydal vstříc Schmeichelovi, který chybně nešel naproti míči, zůstal u branky a tak ho pak Musiala překonal, 2:0.

Postupem času to byli spíše Němci, kteří kontrolovali hru a Dány už k ničemu většímu nepouštěli. Navíc mohli vést i 3:0, kdyby ale Wirtzův gól platil. Vše zhatil totiž předešlý ofsajd, jak ukázal VAR. Když pak neskóroval ani Havertz, proti němuž se zaskvěl Schmeichel, mohla německá radost z postupu propuknout naplno.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (29.6.2024):

Osmifinále (Dortmund):

Německo – Dánsko 2:0 (0:0)

Branky: 53. Havertz z pen., 68. Musiala. Rozhodčí: Oliver – Burt, Cook – Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Nagelsmann (trenér), Wagner (asistent) – Andersen, Maehle, K. Hjulmand (trenér). Diváci: 61 612

Německo: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum (81. Henrichs) – Kroos, Andrich (64. Can) – Sané (88. Anton), Gündogan (64. Füllkrug), Musiala (81. Wirtz) – Havertz. Trenér: Nagelsmann

Dánsko: Schmeichel – Andersen, Vestergaard, Christensen (81. Bruun Larsen) – Bah (81. Kristiansen), Delaney (69. Norgaard), Höjbjerg, Maehle – Skov Olsen (69. Y. Poulsen), Eriksen – Höjlund (81. Wind). Trenér: K. Hjulmand