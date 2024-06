EURO 2024: Modričovo odčinění neproměněné penalty přišlo vniveč, Španělé s přehledem postoupili

Protože především Chorvatům šlo o hodně, prakticky o bytí a nebytí na turnaji v Německu, i když i v případě ztráty tu existuje při určitých výsledcích dalších zápasů možnost pro Chorvaty na turnaji pokračovat, a tak už od úvodního výkopu se snažili o to, aby v zápase od začátku vládli a ideálně ho co nejdříve převrátili na svou stranu. Proto se už po pěti minutách hry hrnul Sučič do šance, ale nakonec tehdy pouze nechal vyniknout gólmana Donnarummu. Byla to ale jediná možnost týmu z Jadranu v prvním poločase, protože v něm držela taktovku Itálie.

Na druhé straně se tak mohla představit hned dvěma svými možnostmi nová italská akvizice v základní sestavě Retegui. Obě jeho zakončení byla ale nakonec zblokována. Navzdory většímu držení míče pro Chorvaty to byli Italové, kteří vyprodukovali za poločas šest střel. Brankář Livakovič se ukázal proti střelám Bastoniho a Pellegriniho.

Před začátkem druhé půle sáhla ke střídání obě mužstva, přičemž za Italy nově nastoupil Fratessi a právě on o sedm minu později zapříčinil penaltu pro Chorvatsko tím, že zahrál v šestnáctce rukou, kterou ještě musel sudí zkonzultovat s videorozhodčím. Následnou penaltu, kterou zahrával Modrič, ale Donnarumma ho dokázal vychytat. Ani ne za minutu se ale míč dostal opět před branku do další chorvatské příležitosti, v níž nejprve Donnarumma se sice ještě zaskvěl proti Budimirově střele, ale proti následné Modričově dorážce už neměl nárok, 1:0. Mimochodem, Modrič se tak stal nejstarším střelcem v historii Eura – bylo mu 38 let a 289 dní.

Chorvaté tak doufali ve šťastný konec, jenže podobně jako s Albánií, i tentokrát přišel na pořad dne krutý konec pro červenobílý kostkovaný tým. Po heroickém obranném výkonu Chorvatů totiž přišla poslední osmá nastavená minuta, v níž se ke střele v šestnáctce dostal střídající Zaccagni a nemýlil se. Rázem se chorvatské hlavy ocitly v chorvatských dlaních, zatímco Italové se mohli radovat z jistého postupu do osmifinále.

Albánie se snažila zkomplikovat Španělům jasný postup ze skupiny, ale neúspěšně

Duel Albánie se Španělskem byl duelem dvou poločasů. Ten první byl ve znamení očekávané španělské dominance, přestože Španělsko nastoupilo s naprosto jinou jedenáctkou než do předešlých dvou zápasů. Nevadilo jim to, jelikož už po třinácti minutách hry šli Španělé do vedení poté, co Olmo přihrál za albánskou defenzivu na Torrese a právě ten se po navedení míče do šestnáctky rozhodl ke střele na vzdálenější tyč a otevřel tak skóre, 1:0. Změnit toto skóre se Španělé snažili i v závěru první půle, kdy opět Torres tentokrát hlavičkoval nad. A ještě před přestávkou zahrozili i Albánci, když se o to z dálky pokoušel Asllani, ale gólmana Raya ho vychytal.

V úvodu druhého dějství se pokoušel o pojišťovací branku Joselu, ale zamířil jen těsně nad horní tyč. Postupem času však přebírali iniciativu na hřišti Balkánci a tak třeba v 64. minutě zakončoval střídající Broja, jenž si tehdy na gólmana Rayu nepřišel. Přestože až do závěrečného hvizdu se ze strany Albánců zvyšoval tlak, na zdramatizování zápasu neměli a tak se Španělé radovali z postupu nejen po třech výhrách, ale i bez jediné inkasované branky.

Konečné výsledky zápasů na fotbalovém Euru v Německu (24.6.2024):

SKUPINA B (Lipsko):

Chorvatsko – Itálie 1:1 (0:0)

Branky. 55. Modrič – 90.+8 Zaccagni. Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries – Dieperink (video, všichni Niz.). ŽK: Sučič, Modrič, Ivanušec, Pongračič, Stanišič, Brozovič – Calafiori, Fagioli, Spalletti (trenér). Diváci: 40 000

Chorvatsko: Livakovič – Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol – Modrič (80. Majer), Brozovič, Kovačič (70. Ivanušec) – Sučič (70. Perišič), Kramarič (89. Juranovič), Mario Pašalič (46. Budimir). Trenér: Dalič

Itálie: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (81. Zaccagni) – Barella, Jorginho (81. Fagioli) – Raspadori (75. Scamacca), Pellegrini (46. Frattesi), Dimarco (57. Chiesa) – Retegui. Trenér: Spalletti

SKUPINA B (Düsseldorf):

Albánie – Španělsko 0:1 (0:1)

Branka: 13. Torres. Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderqvist (všichni Švéd.) – Dingert (video, Něm.). ŽK: Bajrami, Berisha – Vivian. Diváci: 40 586

Albánie: Strakosha – Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj – Ramadani, Asllani – Asani (81. Muci), Laci (70. Berisha), Bajrami (70. Hoxha) – Manaj (59. Broja). Trenér: Sylvinho

Španělsko: Raya – Navas, Vivian, Laporte (46. Le Normand), Grimaldo – Zubimendi, Merino – Torres (72. Yamal), Olmo (84. Baena), Oyarzabal (62. López) – Joselu (72. Morata). Trenér: Fuente