Euro 2024: Němci udeřili z poslední akce a odvrátili porážku. Maďaři žijí po výhře nad Skotskem, ale bojí se o Vargu

I proto, že kouč Nagelsmann sáhl k stejné německé základní sestavě, věřili domácí příznivci, že dojdou celkem s přehledem jak k vítězství nad Švýcarskem, tak k prvnímu místu ve skupině A. Začátek duelu se Švýcary dával Němcům naději, že by mohl zápas jít podle plánu. Byli tehdy více na míči a jako první se rozhodl ohrozit švýcarskou svatyni z dálky Andrich a právě jeho rána ze 17. minuty nečekaně prošla až za Sommerova záda. Gól byl ale následně odvolán po konzultaci s videorozhodčím kvůli předešlému faulu. Na druhé straně hájil branku tradičně Neuer, pro nějž se jednalo již o 18. zápas v historii Eura, čímž tak stanovil nový rekord.

Dlouho německý brankář neměl co na práci, o to větší byl pro něj šok, který přišel ve 28. minutě. Tehdy předal Freuler do předbrankového prostoru nabíhajícímu Ndoyemu a ten se zblízka po střele z první nemýlil, 1:0. Mimochodem, pro Švýcary to bylo první zakončení mezi tři německé tyče v tomto zápase.

Od té doby na hřišti spíše tahali za delší konec provazu a za chvíli to tak klidně mohlo být už 2:0 pro Švýcary, kdyby opět Ndoye tentokrát svým křižným zakončením zpoza šestnáctky jen těsně minul německou branku. O zlepšení stavu jak zápasu, tak psychiky německých fotbalistů se snažil Rüdiger svou hlavičkou po rohovém kopu, ale neuspěl a tak se nemohli Němci divit, že je doprovázel do kabin pískot jejich příznivců.

Vyrovnat nepříznivý stav se domácí Němci snažili i po obrátce. Třeba v 50. minutě poslal Wirtz kolmou přihrávku na Musialu, který se vystřelil směrem ke gólmanovi Sommerovi, ale branka z toho nebyla. Postupem času se dostala švýcarská defenziva pod čím dál větší tlak, dlouho se ale nenašel adekvátní recept na její překonání. A proto tak klidně v 84. minutě mohl na druhé straně přidat druhý hřebík do německé rakve v tomto zápase přidat Vargas, ale ani jeho gól tehdy nemohl platit kvůli ofsajdu. Poté po rohu zakončoval Havertz, ale ten pokračoval v nepřesné střelbě.

Posunout Švýcary k jistotě výhry v tomto utkání mohl Xhaka, ale jeho dalekonosný pokus gólman Neuer vychytal. Až během čtyřminutového nastavení se našim západním sousedům podařilo vybojovat bod za remízu, jelikož Raumův centr zleva dokázal do branky uklidit nabíhající německý osvědčený žolík Füllkrug. Díky tomu tak Němci nakonec postupují z prvního místa a Švýcaři z druhého.

Utkání ve stínu těžkého zranění Vagy dotáhli Maďaři ke třem bodům díky trefě v poslední nastavené minutě

Pro Maďary to nebylo od úvodních minut v zápasu se Skotskem nic jednoduchého. Ostrované se tehdy pohybovali především na soupeřově polovině a nedali mu tak moc velkou šanci vydechnout. Jenže tento skotský tlak nevedl k žádné velké šanci, Skotové si přihrávali daleko od maďarské branky a tak se i pro Maďary naskytla příležitost k útoku. Do první z nich se dostal Bolla zásluhou brejku, do něhož se dostal a na jehož konci se rozhodl nebezpečně vystřelit z 25 metrů. Jednalo se tak o jediný střelecký pokus v první půlhodině hry.

Na další střelecký pokus se muselo počkat do 40. minuty, kdy Szoboszlai zahrával chytře přímý kop obloučkem, na který si naskočil Orbán, ovšem ten hlavičkoval jen nad břevno.

Že by se snad skotská střelba ve druhé půli nějak výrazně zlepšila, to se rozhodně říct nedá. V 54. minutě se Skotové konečně dočkali první střely, o kterou se postaral Adams, jenže ten vysoko přestřelil. Pak přišly chvíle hrůzy a návrat o tři roky zpátky. Po střetu s gólmanem Gunnem po přímém kopu se totiž na hřišti ocitl v bezvědomí Barnabas Varga a jeho maďarští spoluhráči i hned volali o pomoc lékaře. Do akce přišla i plachta, aby tak na celé ošetřování nebylo vidět. Dvakrát byla přinesena na hrací plochu nosítka, přičemž ve druhém případě se jednalo o dost laxní pomoc německých pořadatelů, vůči kterým byli Maďaři dost kritičtí a popoháněli je. Zafixován na nosítkách a zakryt plachtou byl Varga odvezen do stuttgartské nemocnice.

O to víc byli po zbytek zápasu Maďaři motivováni a hnáni za třemi body, které nutně potřebovali, aby si udrželi naději na postup. Schäfer a Szoboszlai ani jednou proti Gunnovi neuspěli. Pak ale přišly chvíle střídajícího Csobotha. Ten sice nejprve trefil tyč, na konce dlouhého desetiminutového nastavení ale po rychlé protiakci veledůležitou branku vstřelil a postaral se tak o výbuch maďarské radosti.

Při oslavách nejen tohoto gólu, ale i celého vítězství v zápase pak maďarští hráči vytáhli dresy Vargy, kterému tak tento triumf nad Skotskem věnovali.

Konečný výsledek zápasů fotbalového Eura v Německu (23.6.2024):

SKUPINA A (Frankfurt):

Švýcarsko - Německo 1:1 (1:0)

Branky: 28. Ndoye - 90.+2 Füllkrug. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Ndoye, Xhaka, Widmer - Tah. Diváci: 47.000

Švýcarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer - Ndoye (65. Amdouni), Rieder (65. Vargas) - Embolo (65. Duah). Trenér: Yakin

Německo: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah (61. Schlotterbeck), Mittelstädt (61. Raum) - Andrich (65. Beier), Kroos - Musiala (76. Füllkrug), Gündogan, Wirtz (76. Sané) - Havertz. Trenér: Nagelsmann¨

SKUPINA A (Stuttgart):

Skotsko – Maďarsko 0:1 (0:0)

Branka: 90.+10 Csoboth. Rozhodčí: Tello – Chade, Brailovsky (všichni Arg.) – Hernández (video, Šp.). ŽK: McTominay – Styles, Orbán, Schäfer, Kleinheisler (náhradník), Csoboth. Diváci: 51.000

Skotsko: Gunn – Ralston (83. McLean), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (89. Morgan) – McGinn (76. Armstrong), Gilmour (83. Christie), McGregor, McTominay – Adams (76. Shankland). Trenér: Clarke

Maďarsko: Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai (74. Szalai) – Bolla (86. Csoboth), Styles (61. Á.Nagy), Schäfer, Kerkez (86. Z. Nagy) – Sallai, Varga (74. Ádám), Szoboszlai. Trenér: Rossi