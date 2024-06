EURO 2024: Rakušani si poradili s Polskem. Naše severní sousedy tak čeká těžká cesta k postupu

Že to Poláci v tomto zápase nebudou mít jednoduché, tak to poznávali již od úvodních minut, kdy se dostali pod tlak soupeře. I proto se polští fanoušci dočkali první akce svých miláčků až po osmnácti minutách hry, kdy Zalewski ve své příležitosti přestřelil branku. To už ale prohrávali 0:1 brankou Traunera z 9. minuty, když přesně hlavičkoval Mweneho po centru.

Od té doby se Poláci tedy snažili nepříznivý stav vyrovnat. Bednarekovi se to sice ještě nepodařilo, jeho střela se ale po odrazu dostala k Piatekovi, ten si v šestnáctce navedl balon do ideální pozice a z ní se mu povedlo skórovat, 1:1. Tento výsledek vydržel až do konce prvního poločasu, jelikož gól nevstřelil z přímého kopu ani Zieliňski, kterého vychytal gólman Pentz.

Druhé dějství bylo dlouhou dobu hráno v poněkud nervóznější atmosféře, protože pro oba týmy byl tento duel důležitý směrem k budoucnosti na turnaji. A tak, aby ukončili tuto nervózní pasáž, vyslali Poláci na hřiště Lewandowského. Stalo se tak půlhodiny před koncem zápasu. Jenže ani taková osobnost jako je Lewandowski nedokázala Polsko dotáhnout ke kýženému vítězství.

V 66. minutě totiž přišla klíčová akce, během níž Baumgartner skóroval dobře umístěnou přízemní střelou, 2:1 pro Rakousko. Mimochodem, Lewandowski tou dobou už měl na kontě žlutou kartu za faul loktem. Čtvrthodiny před koncem mohl navýšit rakouské vedení střídající Wimmer, proti němu ale gólman Szczesny tehdy zasáhl a míč vyrazil. Pár minut na to ale se z polského brankáře stal padouch, když fauloval unikajícího Sabitzera. Nejenže dostal žlutou kartu, ale byla z toho pochopitelně i penalta. K ní se postavil veterán Arnautovic a ten s přehledem proměnil.

Polsko už se na nic podstatného ve zbytku zápasu nezmohlo, naopak Rakušané mohli své vedení ještě zvýraznit. V 84. minutě zasáhnul Szczesny proti Poscheho zakončení, záhy Laimer už mířil do odkryté klece, ale míč šel jen těsně vedle. Poláci jsou tak po prohře 1:3 blízko vyřazení z tohoto turnaje.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (21.6.2024):

SKUPINA D (Berlín):

Polsko – Rakousko 1:3 (1:1)

Branky: 30. Piatek – 9. Trauner, 66. Baumgartner, 78. Arnautovic z pen. Rozhodčí: Meler – Eyisoy, Ersoy (všichni Tur.) – Valeri (video, It.). ŽK: Slisz, Moder, Lewandowski, Szczesny – Wimmer, Arnautovic. Diváci: 70 000

Polsko: Szczesny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Piotrowski (46. Moder), Slisz (76. Grosicki), Zalewski – Zielinski (87. Urbaňski) – Buksa (60. Lewandowski), Piatek (60. Šwiderski). Trenér: Probierz

Rakousko: Pentz – Posch, Lienhart, Trauner (59. Danso), Mwene (63. Prass) – Seiwald, Grillitsch (46. Wimmer) – Laimer, Baumgartner (81. Schmid), Sabitzer – Arnautovič (81. Gregoritsch). Trenér: Rangnick