Euro 2024: Rumuni si na úvod poradili s Ukrajinou a poprvé v historii slaví úspěšný vstup do turnaje

Oproti předešlým zápasům pro tento duel platil zákaz ze strany UEFA týkající se ruských vlajek a to v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, kvůli níž se samotné Rusko a ruské kluby nemohou zúčastňovat evropských soutěží. Ruská vlajka tedy nebyla žádná, za to před výkopem bylo všech jedenáct Ukrajinců v základní sestavě zahaleno do své ukrajinské vlajky.

Nicméně v samotném zápase si nevzali příklad od svých krajanů v armádě a na Rumuny překvapivě nestačili. Přesto to byli Ukrajinci, kteří měli v úvodních minutách více ze hry, ovšem k nějaké vyložené příležitosti to nevedlo. Naopak na druhé straně se do šance dostal Man, když ve 29. minutě vystihl rozehrávku od gólmana Lunina, následně předal balon pro českého fanouška starému známému Stanciuovi a ten nádhernou střelou z dálky, která se navíc otřela o břevno, skóroval, 1:0. O deset minut později se sám Man stylizoval do role střelce, jehož projektil ještě tečoval ukrajinský kapitán Stepanenko, ovšem těsně vedle. Po následném rohu zakončoval opět nebezpečně Stanciu, tentokrát však do břevna.

Rozhodující chvíle přišla mezi 53. A 57. minutou, kdy se nejdříve podařilo rozradostnit rumunské fanoušky Marin poté, co se z dálky rozhodl vystřelit na Lunina, následně třetí branku Rumuni přidali po rohovém kopu, kdy před brankou číhal na Manovu přihrávku Dragus a úspěšně. Kromě Stanciua se za Rumuny představil i další fotbalista známý pro českého fanouška a to gólman Nita. Ten udržel čisté konto i díky tomu, že v 77. minutě vychytal dalekonosný pokus Sudakova.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (17.6.2024):

SKUPINA E (Mnichov):

Rumunsko – Ukrajina 3:0 (1:0)

Branky: 29. Stanciu, 53. R. Marin, 57. Dragus. Rozhodčí: Nyberg – Beigi, Söderqvist (všichni Švéd.) – Dieperink (video, Niz.). ŽK: R. Marin – Konoplja

Rumunsko: Nita – Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu – Man (62. Hagi), R. Marin, M. Marin (75. Rus), Stanciu (87. Racovitan), Coman (62. Mihaila) – Dragus (75. Puscas). Trenér: Iordanescu

Ukrajina: Lunin – Konoplja (72. Tymčyk), Zabarnyj, Matvijenko, Zinčenko – Stepanenko (62. Bražko), Šaparenko (62. Jaremčuk) – Cygankov (62. Jarmolenko), Sudakov (83. Malinovskyj), Mudryk – Dovbyk. Trenér: Rebrov