Euro 2024: Slováci příkladným srdnatým výkonem a týmovou bojovností udolali Belgii 1:0

Pokud se snad o někom dá říct, kdo byl hvězdou úvodních minut, byl to belgický talentovaný rychlonožka Doku. Ten se nejprve ukázal, jak rychle umí běhat a nevadí přitom ani to, že je několikrát napadán. Takto se dostal od poloviny hřiště až do šestnáctky, poté předal míč De Bruynemu a od něj se kulatý nesmysl dostal k Lukakovi a ten z bezprostřední blízkosti pálil přímo do gólmana Dúbravky. Když běžela sedmá minuta, Doku se připomněl ještě jednou, ovšem tak, jak si nepředstavoval. Hrubicí při rozehrávání po autovém vhazování u vlastního rohového praporku, po které se k balonu dostal nejprve Kucka, který ještě gólmana Casteelse nepřekonal, z následné dorážky z úhlu pak Schranz už ano, 1:0.

Šokující začátek pro Belgičany, kteří se pomalu dostávali do tempa zápasu. Postupem času se ale dostávali i oni do šancí, v jedné z nich byl třeba Trossard, který však nedokázal využít chyby Dúbravky a opuštěné slovenské klece, kterou nakonec přestřelil. Šance nadále měli i Slováci, po Kuckově centru to z voleje zkoušel Haraslín, brankář Casteels jej ale vyrazil. Před pauzou se ocitl Lukaku mezi slovenskými stopery, následné obhození gólmana se mu vlivem špatného doteku nepodařilo. A takových věcí, které Belgičany srážely, bylo v tomto duelu víc.

A to i přesto, že ve druhém poločase předváděli lepší výkon. Dokonce se dočkali i dvou gólů, ale ani jeden z nich nebyl uznán. Oba vstřelil Lukaku, ale první nebyl uznán kvůli jeho ofsajdu, druhý pak kvůli hraní rukou od spoluhráče Opendy. Když k tomu přičteme obrovskou příležitost Bakayoka, který mířil takřka do odkryté branky, a Dúbravka už byl překonán. Na brankové čáře však při obětavém zákroku Slovensko zachránil Hancko. To všechno Belgičany dokonale zdeptalo a dobývání slovenské branky bylo tak čím dál marnější. Slováci se nakonec senzační výhry dočkali.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (17.6.2024):

SKUPINA E (Frankfurt):

Belgie - Slovensko 0:1 (0:1)

Branka: 7. Schranz. Rozhodčí: Meler - Eyisoy, Ersoy (všichni Tur.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Mangala, Tielemans, Lukebakio - Schranz. Diváci: 45.181

Belgie: Casteels - Castagne, Faes, Debast, Carrasco (84. Openda) - Mangala (58. Bakayoko), Onana - Trossard (74. Tielemans), De Bruyne, Doku (84. Lukebakio) - Lukaku. Trenér: Tedesco

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (90.+4 Obert) - Schranz (81. Ďuriš), Boženík (69. Strelec), Haraslín (69. Suslov). Trenér: Calzona