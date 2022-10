Duel Slovácka s Kolínem nad Rýnem se odehraje až v pátek. Byl odložen kvůli mlze

V původní termín, tedy ve čtvrtek v 18:45, se tedy hrát nemohlo, protože tehdy byl na hřišti mlha hustá, že by se dala krájet. Zprvu tak byl začátek duelu odložen o půlhodiny na 19:15, ovšem ani tehdy se situace nikterak nezlepšila a další termín startu zápasu se odložil na 20. hodinu. To už oba týmy nastoupily na hřiště, jelikož se zdálo, že mlha pomalu ustupuje, jenže odehrálo se jen prvních sedm minut a mlha opět zhoustla. Po několikaminutovém jednání mezi hráči, členy realizačních týmů, rozhodčími a delegáty UEFA se rozhodlo, že se duel dohraje v pátek brzy odpoledne.

"Je to správné rozhodnutí ve prospěch fotbalu, nemělo cenu dnes hrát. Páteční termín navrhl Kolín a my jsme s tím souhlasili," nechal se slyšet k tomuto rozhodnutí kouč Slovácka Martin Svědík v zhovoru pro ČT sport. Kapitán týmu Michal Kadlec pak dodal: "Nemělo smysl čekat dál, jestli se počasí umoudří, nikdo nic pořádně neviděl a zápas by to byl neregulérní."

Protože se tedy tento duel odehraje až v pátek, znamená to, že nedělní ligový zápas Slovácka se Spartou se odkládá. Michal Kadlec pak narážkou na to, že finále MOL Cupu na jaře letošního roku v náhradním termínu nakonec Slovácko zvládlo, uvedl, že by se lidně historie v tomto ohledu mohla opakovat. "Kdyby nám to pomohlo i nyní, vůbec bychom se nezlobili," dodal konkrétně.