Po napadení chuligána může pro Silného následovat konec v Líšni, naznačil kouč

Jan Silný to určitě myslel dobře, když se chtěl zastat jednoho z pořadatelů, ovšem udělat vůči agresivnímu fanouškovi takový zápasnický chvat, jaký předvedl, to žádnému fotbalistovi na hřišti nepřísluší. „Od našeho hráče to byl totální zkrat. Neměl se do potyčky vůbec plést. Od toho je ochranka a policie. Nepochopitelně si šel pro červenou. A budu zvažovat, zda se s ním úplně nerozloučíme. Něco podobného se přihodilo i ve finále světového šampionátu nebo Ligy mistrů, ale žádného fotbalistu nenapadlo hrát si na security," uvedl po zápase očivdidně rpzčílený kouč Líšně Valachovič.

Ani Silného spoluhráč David Pašek nebyl nadšený z toho, jakým způsovem byl Silný vyloučen a oslabil tak tím výrazně své mužstvo, které nakonec kvůli tomu derby i prohrálo. „Lidsky to chápu. Honza Silný viděl, že jeden z výtržníků kope staršího muže do hlavy. Zareagoval tak, jak zareagoval. Sám ale zasahovat neměl. Víc si k tomu asi řekneme až bez emocí s čistými hlavami. Až na tu velkou kaňku byla jinak na stadionu výborná atmosféra," uvedl Pašek konkrétně.

Onen inkriminbovaný incident Líšeň zabrzdil, neboť do té doby právě tento celek měl proti favorizovanějšímu exligistovi Zbrojovce výrazně navrch. „Hrál se zajímavý fotbal. My jsme sahali proti favoritovi minimálně po bodu. Aspoň remízu bychom si zasloužili. To, co se stalo, ale utkání notně ovlivnilo. Vyšli jsme nakonec naprázdno, a za týden v Třinci už musíme rozhodně zabrat," připomněl Pešek, že úvod sezóny se dosud z pohledu Líšně nedaří podle představ.

Že duel rozhodl až moment, při kterém chuligáni vnikli na hřiště, toho si byl vědom i autor jenoho z brněnských gólů Jan Hladík. I on chválil jinak skvělou diváckou kulisu během derby. „Oba tábory fandily skvěle. Tohle se ale nemělo stát. Pustit se do staršího pořadatele je ubohost. Pro Silňase mám pochopení, avšak z hlediska fotbalových norem situaci nezvládl. Přesilovka nám pomohla ke třem bodům," řekl Hladík, který v minulosti oblékal i dres Líšně. „Teď ale hraju za Zbrojovku, a dělám pro ni maximum. Doufám, že jsme učinili další krok k návratu do první ligy," dodal.

I přesto, že se právě dva fanoušci Brna dopustili ostudy na hřišti Líšně, nepřišli brněnští příznivci o pozápasové poděkování ze strany samotných fotbalistů Zbrojovky. „Přiznám se, že mě ani nenapadlo, že bychom od toho měli kvůli těm dvěma upustit. Ti ostatní nás hnali za vítězstvím, tak jsme jim za to poděkovali," zakončil Hladík.