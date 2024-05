GLOSA | Události Petra Nutila: Slovenská vláda lůzy a TOPácká střelba do vlastní nohy

No nic, pojďme k událostem minulých dní.

Na Slovensku je veselo. Už zase. Generální tajemník služebního úřadu ministerstva kultury Lukáš Machala v rozhovoru zcela vážně diskutoval nad tím, zda je země kulatá či ne. Reagoval tak na otázku, zda mají dostat ve veřejnoprávním médiu prostor také lidé, kteří tvrdí, že Země je plochá.

Zopakujme si znova. Vysoce postavený úředník ministerstva kultury nejen v tomto, ale i následných vystoupeních zastává názor, že veřejnoprávní média by měla poskytovat prostor i lidem, kteří věří tak zjevným absurditám, jako je plochá země. Jako zcela vážně.

Je to tentýž člověk, který na sociálních sítích v minulosti šířil různé dezinformace, třeba o tom, že ilumináti připravují třetí světovou válku a svět může zachránit jen ruský prezident Vladimir Putin. Asi není náhodou, že tenhle pán slouží pod slovenskou ministryní kultury Šimkovičové (za SNS), která je nejen konspirátorka, šiřitelka hoaxů a hlásná trouba dezinformačních médií, ale nedávno například proslula obnovením kulturní spolupráce s Ruskem a Běloruskem. Všechno do sebe krásně zapadá, do psej matere.

Na příkladu toho, co Ficova vláda v kostce předvádí, jaké lidi dokáže obsazovat do vysokých pozic, můžeme názorně vidět pozvolný přechod od demokracie k ochlokracii, tedy vládě lůzy. To prosím není žádná urážka ctihodného slovenského elektorátu. To je odborný termín, s nímž přišel už Aristotelés a popisuje zvrhlou formu demokracie, v níž se do vládnoucích pozic dostávají nejnižší vrstvy společnosti.

A aby toho nebylo málo, slovenské ministerstvo vnitra poskytlo ochranu Arťomu Marčevskému. To je jeden z nedávno odhalených hybatelů vlivové prokremelské sítě kolem mediální platformy Voice of Europe. Je nesporné, že se tak stalo v přímém rozporu s bezpečnostními zájmy ČR, která Marčevského zařadila na doporučení BIS na sankční seznam. Důvodem byly zejména jeho aktivity, které měly dle BIS napomáhat rozkladu EU i promoskovským zájmům.

Přituhuje ale i v Česku.

Volby do Evropského parlamentu se totiž konají už 7. a 8. června 2024. A já bych vás docela snažně poprosil o to, abyste k nim šli, a pokud možno jako naše zástupce nevolili úplné idioty. Děkuju.

Bez návaznosti na předcházející řádky je nutno poznamenat, že nedávný odchod minystryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové v režii TOP 09 se kominikačně ani trochu nepovedl.

Už třeba proto, že samotné její odvolání bylo vysvětleno předsedkyní TOP 09 Markéty Pekarové Adamové tak, že „paní ministryně věnovala samotné práci víc než jejímu vysvětlování navenek“, což defakto znamená, že se sice věnovala práci, ale nesbírala lajky. K tomu se dá říct snad jen to, že na sbírání lajků a vysvětlování navenek jí TOPka měla dát experta na komunikaci, a protože tak neudělala, vlastně Langšádlovou vyhazuje za vlastní stranickou neschopnost.

Ale příběh pokračoval. Navržený náhradník, kandidát na ministra Pavel Tuleja se obratem pod tíhou zjištění o jeho publikacích v tzv. predátorských časopisech vzdal nominace, čímž z celého procesu vyvstalo jediné. Totální fraška, odhalující totální personální vyprázdněnost strany a navíc naprostou absenci strategické a krizové komunikace, o nějakém risk-managementu ani nemluvě.

A pojďme na závěr do světa.

V Gruzii to vře. V ulicích hlavního města Tbilisi demonstrují proti vládě a parlamentu desetitisíce občanů a celá tamní situace začíná tak trochu připomínat ukrajinský EuroMajdan. Rozbuškou se stal vládou mohutně protlačovaný zákon o „průhlednosti zahraničního vlivu“, přirovnávaný k ruskému zákonu o „zahraničních agentech“. Ulicemi zní hesla o tom, že Gruzie není Rusko a lidé demonstrují pod transparenty „Free Georgia“, „Not to Russian law“ nebo „Russians go home!“ Lidé prostě mají pocit, že proruská vláda odvádí Gruzii z rodiny evropských demokracií. Jak to dopadne, lze jen spekulovat. Ale už teď lze svobodomyslným Gruzíncům držet palce, aby na ně nakonec Putin taky neposlal tanky, jako na Ukrajinu.

A když jsme u toho ruského vlivu. Česká policie uzavřela případ výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, při němž zemřeli dva čeští občané, jako akt státního terorismu spáchaný Ruskem. Byl spáchán příslušníky ruské vojenské rozvědky a jeho motivem bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace. Tím bychom mohli konečně a jednou provždy uzavřít blouznicou kapitolu o „slovanské vzájemnosti” a mírumilovnosti Ruska, co myslíte?

Tak zas za týden.