Fotbalové Euro 2028 proběhne na Ostrovech. Čtyři roky poté se o pořadatelství podělí Itálie s Tureckem

Co se týče prvního ze dvou inkriminovaných šampionátů, tak jeho úvodní zápas se odehraje ve velšském Cardiffu, finále pak pochopitelně na věhlasném a legendárním londýnském Wembley. Zápasy by se měly hrát i na dvou stadionech, které se teprve staví či rekonstruují. Konkrétně se jedná o Everton Stadium v Liverpoolu, který má nahradit stávající Goodison Park, stejně tak není hotova ani rekonstrukce Casement Parku v Belfastu. Tam mimochodem plánovaná rekonstrukce ještě ani nezačala.

Jinak se tedy bude tento ostrovní šampionát konat na následujících stadionech: Belfast (Casement Park), Birmingham (Villa Park), Cardiff (Principality Stadium), Dublin (Aviva Stadium), Glasgow (Hampden Park), Liverpool (Everton Stadium), Londýn (Tottenham Hotspur Stadium a Wembley), Manchester (Etihad Stadium) a Newcastle (St James' Park).

Zatím není jasné, jak se UEFA postaví ke svému dřívějšímu rozhodnutí o tom, že automatickou účast na šampionátu mají země pouze tehdy, pokud onen šampionát spolupořádají pouze dvě země. Mohlo by se tak stát, že poté, co všech pět pořadatelských zemí půjde do kvalifikace, tak že právě z této kvalifikace nemusí někdo z pěti pořadatelských zemí na Euro 2028 postoupit.

Ze zákulisí už podle britských médií unikají hlasy, že by UEFA nebyla nakloněna k tomu, kdyby měly dva případně neúspěšné pořadatelské týmy v kvalifikaci i tak zajištěny dvě účastnická místa na závěrečném turnaji. Proto se tak bude o tomto tématu v UEFA nadále jednat.

Původně se o šampionát v roce 2028 ucházela Itálie a Turecko. Nakonec se ale tyto země domluvily na společné kandidatuře o pořádání Eura 2032 a tato kandidatura uspěla. A to i navzdory předešlému vyjádření UEFA, že společné kandidatury by měly podávat pouze sousedící země. Zatímco Anglie pořádala evropský fotbalový šampionát naposledy v roce 1996, kdy Češi postoupili až do finále, kde nestačili na Němce, Itálie pořádala tento fotbalový svátek v letech 1968 a 1980. Turecko pak turnaj nikdy nepořádalo, v minulosti se o něj snažilo ve společné kandidatuře s Řeckem.

V Anglii a ve Skotsku, stejně jako v Itálii se pak hrály zápasy Eura 2020 konajícího se kvůli covidu až v roce 2021. Tehdy se šampionát konal v 11 zemích Evropy.

Oproti ostrovnímu šampionátu pak ještě není jasné, v jakých městech a na jakých stadionech se turnaj v Itálii a Turecku bude hrát. Obě země přišly s nabídkou potenciálních 20 stadionů, přičemž nakonec se v obou těchto zemích bude hrát na pěti stadionech.