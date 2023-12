Hledání trenéra fotbalové reprezentace se dostalo do další fáze. Šanci má Hašek s Nedvědem

Jak už bylo dříve řečeno, úkolem najít nového trenéra byla pověřena pětičlenná pracovní skupina, ve které kromě Fouska nalezneme ještě asociační místopředsedy Jiřího Šidliáka a Jana Richtera, člena výkonného výboru a spolumajitele Viktorie Plzeň Adolfa Šádka a také nového asociačního technického ředitele Ericha Brabce. Vedení FAČR pak navíc vše konzultuje ještě se svým poradním orgánem, tedy Sportovní radou.

"Probíhají jak jednání pracovní skupiny, tak i Sportovní rady. Pochopitelně proběhla i určitá komunikace s určitými kandidáty, ale blíže to zatím nelze upřesňovat. Dá se říct, že výběr adeptů se zúžil. Kolik možných kandidátů bylo nebo je, to nemohu prozradit," uvedl na pondělní tiskové konferenci Fousek.

V předešlých dnech se v souvislosti s uvolněným postem hlavního kouče národního týmu hovořilo třeba o kouči Slovácka Martinu Svědíkovi či o kouči Plzně Miroslavu Koubkovi. Některá média však mají za to, že největší šanci na to stát se trenérem reprezentace má Ivan Hašek, jemuž by měl při tom z pozice manažera národního týmu pomáhat Pavel Nedvěd. Sám Fousek ovšem k osobě Ivana Haška nedávno pro ČTK a Radiožurnál Sport prohlásil, že jeho šance jsou malé vzhledem k tomu, že si ho někteří nepřejí. "Proběhla celá spousta spekulací, některé jsou úplně nerealistické. Dokud proces výběru trenéra nebude dokončen, nemůže pochopitelně z naší strany zaznít žádné jméno," řekl k tomu Fousek a pokračoval: "Máme svůj plán, podle něj postupujeme. Nic neprotahujeme, není to žádná váhavost, rozpačitost. Řekli jsme, že trenér by měl být znám do ledna, možná to bude i dřív. Ve vlastním zájmu se snažíme jednání urychlit. Ve čtvrtek to spíše nepředpokládám."

Technický ředitel FAČR Erich Brabec pak prozradil, co už se při hledání nového kouče stihlo odehrát. "Proběhlo on-line jednání se Sportovní radou. Umožnila mi, abych veřejně řekl, že už přednesla nějaký návrh. Ale z pochopitelných důvodů s ním nejdříve seznámím předsedu a výkonný výbor," nechal se slyšet konkrétně.

Fousek ujišťoval, že se v otázce nového kouče národního týmu hledá koncepční řešení a tudíž se hledá někdo, kdo dostane smlouvu až do konce kvalifikace na mistrovství světa. "Není to tak, že se asociace teď probudila a začala někoho hledat. FAČR trenéra vybírá, to je zásadní rozdíl. Pracovní skupina je z mého pohledu standardní proces. Když jsme (před lety) vybírali Karla Brücknera, také v něm figurovala pracovní skupina složená z předsedy, tří místopředsedů a generálního sekretáře, kterým jsem tehdy byl já. Vybrali jsme tenkrát dobře, takže nikdo nemůže říct, že funkcionáři k takovému výběru nemají kompetenci," dušoval se Fousek, jenž je v současnosti zároveň členem výkonného výboru Evropské fotbalové unie UEFA. "Je to zodpovědné rozhodnutí, vybíráme trenéra nejsledovanější reprezentace v zemi, navíc před mistrovstvím Evropy. Jde o koncepční řešení pro Ligu národů a následnou kvalifikaci na mistrovství světa 2026. Přistupujeme k tomu s odpovídající vážností. Jsme i v kontaktu s hráči, vědí, že chceme vybrat co nejlépe," pokračoval.

Vysvětlil také, proč se kromě kouče hledá i manažer národního týmu. "Ty dvě funkce se vzájemně ovlivňují, pochopitelně i konkrétní osoby. Je potřeba, aby tam byla určitá kompatibilita. Pracujeme na tom jako na celku," řekl Fousek, jenž ujistil, že se hledají i noví asistenti hlavního trenéra. "Nebudeme nutit trenérovi asistenta, kterého by nechtěl, ale chceme do jmen promítnout i své představy. Možnost, že asistenti budou pracovat i jinde, existuje," zakončil Fousek, který však neočekává, že už na čtvrtečním jednání výkonného výboru bude o všech jménech jasno.

Kromě toho se v současné době výkonný výbor FAČR zabývá tím, kam umístí základnu reprezentačního výběru při mistrovství Evropy v Německu. Vzhledem k tomu, že hned dva zápasy ve skupině Češi sehrají v Hamburku, FAČR preferuje mít základnu právě blízko tohoto přístavního města. Řeší se i soustředění před šampionátem, které se nejspíše uskuteční od 3. do 10. června v Rakousku, přičemž poslední přípravný zápas před turnajem by se měl odehrát v Praze.