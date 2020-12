Další trenérská změna v extralize na obzoru? Budějovický Prospal promluvil o svém konci

„Já osobně neumím prohrávat ani v kuželkách a v Člověče, nezlob se!, a tady v extralize mě to štve několikanásobně, vždyť jsme všem na očích. Porážky mi nikdy nevoněly, nevoní mi teď a vonět mi nebudou nikdy. Způsob, jakým prohráváme, je pro mě něco úplně neakceptovatelného a něco, co nedokážu překousnout. Prohráváme zápasy naší nemohoucností, individuálními chybami, nedisciplinovaností. Výsledkově je to zdrcující. Je to pro mě těžká doba, hlavou se mi honí spousta věcí," nechla se Prospal slyšet na úvod úterního rozhovoru pro klubový web.

„Herně to není hrozné, není to tak, že by týmy přijely a vystřílely nás ze zimáku. Ale výsledkově je to tristní a ta bilance je zoufalá!," pokračoval bývalý český reprezentant, mistr světa z roku 2005 a hráč s 1108 zápasy v NHL na kontě. Největším problémem je podle Prospala především to., že jeho svěřenci nedokáží celých 60 minut odehrát vyrovnanými výkony. Dále pak mužstvo doplácí na neporměňování šancí a také na fakt, že někteří hráči si stále ještě nezvykli na přechod mezi první ligou a extraligou. Tam se mimochodem dostali českobudějovičtí po sedmi letech strávených v první lize.

Jedinou možností jak zamezit dalším prohrám, kterých má celek momentálně na kontě šestnáct a tudíž tak z dosavadních osmnácti duelů vyhrál pouze dva zápasy a i proto se tak nachází na chvostu extraligové tabulky, jsou podle Prospala nezbytné změny v kádru. „Je nutností tým oživit a přivést nové hráče. Čerstvý vítr, kluky, kteří už mají něco za sebou, nebo jsou extraligoví hokejisti. Protože v útoku to prostě absolutně nedáváme. Nechci tímto nikoho srážet, ale to je prostě fakt. V útoku je to tristní! Je nutností tým začít přebudovávat. Snažíme se o to, činíme s vedením kroky. Není nám to jedno," řekl Prospal,, který v posledních dnech do kádru přivítal nově zkušeného útočníka Martina Adamského, který přišel z Havířova a jenž bude střídat své starty mezi těmito kluby.

Příchod dvojnásobmného extraligového šampiona z Třince Prospal rozhodně vítá. „Chci, aby útočníkům pomohl, třeba těmi zkušenostmi, tím, co prožil. Je důležité teď ukázat, že nám jako organizaci není jedno, kam ta sezona vede. My prostě potřebujeme přivést nové hráče. A od těch potřebujeme, aby nám zvedli ten stav, který tu máme," ví Prospal.

Ten by ještě rád, aby kádr v nejbližších dnech posílili jeeště až tři útočníci. „Co tu máme, prostě nefunguje. Chybí nám góly, zápasy prohráváme těsně. Sakra, jak já bych na ten led sám vletěl a ten gól tam dorval. Současný stav mě deptá. Vůči fanouškům, partnerům, našim sponzorům, vůči tomu, na co se tu sedm let čekalo. Mě ty výsledky prostě ničí!," prozradil Prospal.

Po postupu do extraligové společnosti tak jihočeský klub podle všeho udělal chybu v tom, že se nepoohlédl po posilách ještě před začátkem extraligy a že tak tedy klub věřil svým dosavadním hráčům. „Udělal jsem rozhodnutí podpořené vedením, že dáme šanci klukům, kteří si to vybojovali. Pár jsme jich prostřídali, přivedli nového gólmana. Rozhodli jsme se jim dát šanci, že po pár zápasech uvidíme, jak si stojíme. Nikdo nepředpokládal to, že na tom budeme takto. Ale já pořád věřím, i když teď mluvím o tom, že od určitých hráčů to zatím není dostatečné, že tu máme poskládaný tým na první desítku!," myslí si bývalý reprezentant.

Co se týče systému v samotném klubu, ten je podle Prospala v pořádku. ÚIplně v pořádku ale nejsou individuální výkony jednotlivých hokejistů. „Jestli se někdo cítí pod tlakem v soutěži, kde se nepadá? Tak to nevím, co by dělal, promiňte mi to srovnání, kdyby ho nedej bože někdo poslal do mototechny, kam by přijel někdo, komu by se nelíbilo, jak mu vyměnil pneumatiky. Z čeho máme strach v soutěži, kde se nepadá? Z čeho?," zlobí se, ale zároveň nevylučuje pracovitost svých svěřenců: „Nic neflákají. Ale chyby, disciplína a vyloučení, to nás ničí. S prohrami pak padá sebevědomí týmu. Podporovat a cukrovat můžeš do určité doby, ale ty potřebuješ, aby tě někdo našel na půli cesty. Někdo z hráčů v kabině taky musí bouchnout do stolu a říct: „Ku***, tak dost! Je třeba to uhrát! I kdybychom tam měli padat po držce!"

Na závěr rozhovoru přichází Prospal se šokujícím tvrzením pro celou veřejnost. Po třech sezónách strávených na lavičce budějovického Motoru s největší pravděpodbností skončí. „Nahlásil jsem, že po sezoně končím, ať už to dopadne, jak to dopadne. Já už prostě bez rodiny být nechci. Pro mě je tento rok už extra," připomněl Prospal ten fakt, že jeho manželka Monika žije společně se čtyřmi dětmi na Floridě.

A právě tam se chce po sezóně zase přestěhovat. „Je to definitivní! Ví to vedení, vědí to hráči, nebudu se schovávat a říkat, že ještě nevím. Já už se rozhodl a ulevilo se mi. Mám rodinu, čtyři děti, které nevidím, nechci být otec a manžel na dálku," dodal Prospal, jenž původně počítal s tím, že České Buděovce povede coby kouč jen dva roky. „Myslel jsem, že zvládneme postoupit hned v první sezoně a kdyby byl zájem, vyzkoušel bych si trénování v extralize. Trvalo nám to jeden rok navíc a já dostal zelenou od manželky, která mě neskutečně podporuje, abych ještě mohl zůstat. Rodina tu se mnou není a prostě mi chybí. A já chybím jí," zakončil Prospal.