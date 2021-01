Nepřekonatelná překážka. Češi ve čtvrtfinále nestačili na Kanadu a na MS U20 končí

Že to proti Kanadě nebudou mít čeští mladíci rozhodně jednoduché, to poznali hned po úvodním vhazování, neboť hned po patnácti vteřinách šla první střela na českého muže s maskou Nicka Malíka. Úvodní nápor ovšem domácí hokejisté nedokázali přetavit v gólový úspěch. To si však můžou říct i naši reprezentanti, kteří se v úvodu zápasu dostali také do příležitostí, ale ani oni se z gólu neradovali.

Nakonec se na první gól duelu čekalo až do 9. minuty, kdy se Cozens ocitl v rychlé brejkové situaci, 1:0. Krátce na to museli Češi absolvovat hru ve čtyřech, kterou naši sice zvládli, ale čtyři sekundy po návratu vyloučeného musel přeci jenom gólman Malík vytáhnout podruhé puk ze své svatyně. Byram tak zvýšil na 2:0. V závěru první třetiny sice měli svěřenci kouče Karla Mlejnka více ze hry, dostávali se do šancí, ovšem všechny skončily u gólmana Leviho. Tuto část hry zkrátka rozhodla daleko větší technická vyspělost u Kanaďanů. Češi sice v úvodních dvaceti minutách vyhráli 18:2 na střely, ale zkrátka domácí byli efektivnější.

Druhá třetina začala oddechovým časem pro český tým, který zřejmě očekávali ještě daleko drtivější tlak Kanaďanů. Ten ale k překvapení všech nepřišel, ale i tak bylo zřejmé, kdo mezi mantinely v Edmontonu vládne. Malíkovi přibývala v brance práce, za to české útočné akce mnoho práce kandskému gólmanovi Levimu mnoho práce nenadělalo. Během prvních sedm minut ve druhé části na něj dokonce nepřišla ani jedna střela. Až ve 33. minutě ho konečně Češi vytáhli z mírné letargie, ovšem ani nejlepší střelec českého týmu Lang Leviho nepřekonal. Když šla obě mužstva do kabin na druhou přestávku, bylo to tak stále 0:2 pro Kanadu.

V podstatě podobný průběh měl zápas i v závěrečné třetí třetině. Češi zkrátka střely nepřidávali a Kanaďané si tak v klidu hlídali svůj dvoubrankový náskok. Když do závěrečné sitény zbývalo šest minut, měl tehdy český čtvrtý útok slibné šance na skórování. Ani tentokrát se ale kanadaská síť nerozvlnila. Za chvíli se Češi rozhodli hrát bez gólmana a opět byl nastolen typický obrázek české hry, tedy mnoho zakončení, ale bez většího úspěchu. Nakonec v 58. minutě zvýšil na 3:0 McMichael a bylo rozhodnuto.

Češi sice zkrátka předvedli bojovný výkon, ale ztroskotali na efektivitě a na na nevyužívání přesilových her.

Čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu (3.1.2020):

Kanada - Česko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Cozens (McMichael), 12. Byram (Krebs, Cozens), 58. McMichael (Guhle, Krebs)