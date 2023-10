I pro Jágra platí pravidla. Majitel Kladna zaplatí pokutu 10 000 korun za nadávky rozhodčím

Už během zápasu se Jágr postaral o jedno extempore a to proto, že i přesto, že byl v zápise o utkání uveden jako funkcionář, tak během zápasu byl k vidění ve skyboxu. To od té doby, co za stavu 3:1 pro Kladno ve druhé třetině rozhodčí Jakub Šindel vyloučil zmiňovaného lotyšského forvarda Tralmakse. „Vyloučení Edy, to si rozhodčí dělá p*del,“ napsal pak konkrétně na sociální síť.

Protože jeho komentář přišel v ještě den zápasu, musel přijít od disciplinární komise trest, jelikož toto herní řád extraligy funkcionářům, ani hráčům a trenérům nedovoluje. Ve čtvrtek tak rozhodl šéf disciplinární komise Viktor Ujčík o tom, že Jágra bude tento komentář stát 10 000 korun.

S pokutou tentokrát ve výši 90 000 korun odešel od disciplinární komise i klub Českých Budějovic, jež porušil povinnosti pořadatele při zápase s Libercem.