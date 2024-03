Jágr pod palbou kladenské radnice. Město nechce dát A-týmu Rytířů pětimilionovou dotaci

Jelikož město Kladno každý rok přispívá kladenský mládežnický hokej částkou ve výši 8,5 milionu korun, kromě toho, že provoz kladenského zimního stadionu vyjde na 30 milionů korun, nelze se divit vedení města, že je rozčarováno z nelichotivých výsledků v této sezóně, po nichž jsou Rytíři po základní části po roce opět na posledním místě extraligové tabulky a nyní budou čekat na soupeře pro baráž o udržení v extralize. Připomeňme, že zmiňovaný kladenský zimní stadion byl nedávno nově opraven za zhruba půl miliardy korun.

"Namísto rozkvětu sportu, který měl na Kladně vždy své místo a prim, sledujeme pouze otřesné výsledky a s nedůvěrou čekáme, jak dopadne závěrečná baráž. Nemluvě o rozprodávání desítek hráčů do ostatních oddílů, za které Jaromír Jágr zinkasoval miliony korun, což se zpětně nikde nepromítlo do kvality mužstva," sdělil k tomu starosta Volf a dodal: "Více do chodu nechceme prozatím zasahovat."

Oproti pětimilionové dotaci bude podle radničního mluvčího Víta Herala město nadále přispívat na tamní mládežnický hokej, stejně tak bude platit nadále provoz stadionu.

Co se týče působení Jaromíra Jágra ve vedení kladenského hokeje, tak ten se tam poprvé objevil v roce 2011, kdy měl zpočátku sedmdesátiprocentní podíl. V roce 2017 mu připadlo i zbylých třicet procent od města a věřilo se, že právě tato stále aktivní hokejová legenda svému mateřskému klubu výrazně pomůže. Před jeho příchodem do vedení klubu držel klub většinově ve vlastnictví otec olympijského vítěze z Nagana Jaromír Jágr starší. I on řešil výrazné ekonomické problémy, když sháněl hlavního sponzora a hrozilo prodání licence. "Dá se říci, že už byl skoro prodaný do Chomutova. Jedinou šancí, aby zůstal hokej na Kladně, bylo, že to převezmu já," nechal se v minulosti slyšet Jágr mladší.

Ten by měl nyní podle starostových slov vedení klubu přenechat někomu jinému. „V kladenském hokeji je zcela evidentně něco hodně špatně. Bohužel mi přijde, že je to výsledek manažerského selhání majitele Rytířů, protože mít obdobnou podporu jakýkoliv jiný majitel v České republice, tak vše funguje úplně jinak. Je asi už na čase, aby Jaromír Jágr nebyl ve vedení ledního hokeje na Kladně,“ uvedl Volf konkrétně.

Na webových stránkách kladenského klubu se pak k této ostré kritice Jágr mladší vyjádřil následovně: „Předně říkám, že odmítám formu komunikace přes média a považuji ji za nešťastnou. Během středy se s panem primátorem osobně setkám a dojde k vyjasnění některých postojů. Po této schůzce se ke všemu podrobněji vyjádřím.“