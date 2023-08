Kane se po 14 letech rozloučil s Tottenhamem a stal se nejdražší posilou v historii Bunesligy

Kromě samotné přestupové částky se pak v Tottenhamu můžou těšit na bonusy v řádech desítek milionů. "To je hodně peněz. Samozřejmě cítím zodpovědnost. Budu se to snažit nějak splatit. Samozřejmě, že budu dávat góly, ale moje hra je víc než to. Nepropadám panice, když se mi to nepodaří," uvedl Kane.

Radost z realizovaného přestupu mají pochopitelně obě strany. "Mám velkou radost, že jsem v Bayernu. Je to jeden z největších klubů na světě a vždycky jsem říkal, že chci hrát na nejvyšší úrovni a měřit se s nejlepšími," nechal se po příchodu do bavorské metropole slyšet sám Harry Kane.

"Bylo to zdlouhavé, ale o to větší radost z toho, že Harry Kane bude nosit dres Bayernu, máme. Od začátku byl naším vysněným hráčem, navíc pokračuje v tradici prvotřídních střelců, kteří vždy patřili k pilířům úspěchů Bayernu," uvedl k příchodu kapitána anglické reprezentace výkonný ředitel úřadujícího německého šampiona Jan-Christian Dreesen.

Během svého čtrnáctiletého působení na severu Londýna se nepodařilo Kaneovi získat ani jednu týmovou trofej na rozdíl od těch individuálních. Hned třikrát dokázal ovládnout soutěž o nejlepšího střelce Premier League (2015/16, 2016/17 a 2020/21) a kromě toho pak s týmem dokázal v sezóně 2018/19 postoupit až do finále Ligy mistrů. Vedle dresu Tottenhamu ještě během své kariéry oblékal dresy Leytonu, Millwallu, Norwichi a Leicesteru, kde byl na hostování. "Samozřejmě se mi teď v hlavě honí spousta emocí a mrzí mě, že opouštím klub, kde jsem strávil téměř dvacet let. Přišel jsem jako jedenáctiletý kluk a odcházím jako třicetiletý chlap. Ale cítil jsem, že přišel čas odejít," řekl dále ke svému rozhodnutí Kane.

Je si vědom, že teď si bude muset zvyknout na jiný styl fotbalu než na Ostrovech. "Samozřejmě jsem strávil celou kariéru, celý život v Anglii a v Premier League, takže to asi bude chtít trochu adaptace, abych si zvykl na novou ligu. Bude to o tom, abych se co nejlépe usadil, pochopil jiné typy týmů, způsob, jakým musím hrát, a přizpůsobil se. Dělal jsem to po celou kariéru, ať už v Tottenhamu, nebo v národním týmu, a budu to dělat i tady," řekl na nedělní tiskové konferenci v Allianz Areně.

Tottenham nijak neskrývá, že svůj klenot hodlal u sebe nechat stůj co stůj. "Dlouho jsme se snažili s Harrym a jeho zástupci domluvit, předložili jsme jim několik variant – dlouhodobých i krátkodobých. Harry měl však jasno, že další smlouvu nepodepíše, protože chtěl novou výzvu," uvedl k tomu konkrétně šéf londýnských Kohoutů David Levy a pokračoval: "Harry si zaslouží poděkování a bude u nás vždy vítán. Prožil u nás opravdu velký příběh. Až z mládežnické akademie došel mezi nejlepší hráče, kteří kdy za Spurs hráli, a stal se jedním z nejlepších útočníků světa."

Dodejme, že Bayern se tak těší na nejlepšího střelce anglické reprezentace majícího na kontě 58 gólů, které nastřádal za 84 zápasů. Před pěti lety se pak stal nejlepším kanonýrem v rámci světového šampionátu v Rusku a to stejné se mu podařilo i na posledním mistrovství Evropy, kde s Anglií postoupil až do finále, kde však anglický národní tým nestačil na Itálii.

"Jsem tady, abych s tímhle týmem vyhrál Ligu mistrů. Chci hrát na nejvyšší úrovni, chci hrát Ligu mistrů a hrát o tituly. Bayern mi k tomu dává příležitost," zakončil Kane, který se však o víkendu své první trofeje po přestupu nedočkal, neboť v německém Superpoháru Bayern Mnichov nestačil na Lipsko, se kterým prohrál 0:3.