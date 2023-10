Kladno posiluje další zkušený hokejista. Po více než 12 letech se vrací Radek Smoleňák

Připomeňme, že z Kladna, kde naposledy působil v sezóně 2010/11, Smoleňák odešel do zámořské NHL, kde nastoupil ale jen do sedmi zápasů v dresech Tampy Bay a Chicaga. Pak se vrátil opět do Česka, kde nejprve oblékal dres pražské Sparty a o pár měsíců později byl vyměněn za Sachu Treilleho zpátky do Kladna. Tehdy pomohl Středočechům k záchraně v extralize a kvůli stejnému účelu přichází do Kladna i v těchto dnech. Vedle této malé zkušenosti ze zámoří má ale Smoleňák i ještě větší z Finska, Švédska, KHL a Švýcarska.

"S Radkem jsme byli průběžně v kontaktu od léta a na začátku sezony, kdy se vyjasnila jeho pozice v Hradci, jsme se k jednáním vrátili. Jsem rád, že to dopadlo a Radek se vrací na Kladno. Zkvalitní naši hru v předbrankovém prostoru, pomůže hlavně v přesilovkách," věří kladenský sportovní ředitel Jiří Burger ve schopnosti a zkušenosti šestatřicetiletého útočníka.

"Jsem rád, že to vyšlo. Bavili jsme se o tom celkem dlouho a čekal jsem, jak to dopadne. Nakonec se tak vyvinula i moje situace v Hradci. Vracím se tam, odkud pocházím. Kdekoliv jsem byl po světě za všechny ty roky, vždycky jsem cítil, že patřím sem na Kladno, a jsem rád, že se můžu vrátit domů," nechal se pak slyšet Smoleňák.

Ten bude ve středočeském klubu daleko výrazněji vytížen, než jak tomu bylo v Hadci Králové ke konci předešlé sezóny. Na východě Čech totiž postupem času ztrácel pozici základního kamene v sestavě. I proto, že začínal být častěji zraněn, v minulé sezóně odehrál celkem jen 39 zápasů, během kterých vstřelil osm gólů a zaznamenal čtyři asistence.

Co se týče Smoleňákova dosavadního zaměstnavatele, tedy Hradce Králové, tak se rozhodl už dlouhou dobu před tím, že zkušenému hráči v odchodu nebude bránit. "Tato situace a odchod Radka je pro mě velmi silnou záležitostí. Jedná se o našeho historicky nejlepšího střelce a v tuto chvíli i osobnost, která u nás působila více než šest let a odvedla spoustu dobré práce na ledě i mimo něj," vysekl Smoleňákovi poklonu sám generální manažer Východočechů Aleš Kmoníček.