Nejlepší bude cestu odložit, apeluje ŘSD na řidiče. Silničáři podsolují hlavní tahy

S největší pravděpodobností už se bude muset fotbalová Slavia ve zbytku sezóny obejít bez brankáře Antonína Kinského. Zásluhou podzimních výkonů měl zaujmout vedení londýnského Tottenhamu a v nejbližších hodinách by se tak měl stát dalším českým fotbalistou, který kdy okusí anglické ligové fotbalové trávníky. Jako o hotovém přestupu, jakkoli to ještě obě strany nepotvrdily, informují v tomto případě anglická média The Athletic a Sky Sports.