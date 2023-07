LFA: Věříme, že Hradec Králové odehraje svůj první domácí duel na svém novém stadionu

Stavba nového hradeckého stadionu se už tak protahuje, jelikož byl posunut původní termín jeho dostavby na konec letošního července. Jak ale prozradil novinářům náměstek primátorky tohoto východočeského města pro investice Lukáš Řádek (TOP 09), s největší pravděpodobností se stavba ani do tohoto data nestihne zkolaudovat a pokud se to nestihne do zmiňovaného 5. srpna, nastane pro královéhradecké fotbalisty problém.

Kolaudace stadionu je zatím v nedohlednu, protože dodavatel stavby po úterní prohlídce ještě nedostal od hasičů souhlasné stanovisku k tomu, aby mohla být tolik potřebná kolaudace provedena. Existuje ještě možnost, že by mohl být stadion, respektive jeho fotbalová část, v předčasném užívání povoleném stavebním úřadem. Onou fotbalovou částí se myslí hřiště, tribuny a gastro úsek. Naopak fotbalovou částí už se nemyslí ubytování a tělocvičny na stadionu.

"Prohození organizace zápasu podle rozpisu soutěže možné není. Jsem v každodenním kontaktu s firmou Strabag i s domácím klubem. Myslím si, že zápas třetího kola s Českými Budějovicemi v ohrožení není," myslí si Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA, přičemž šéf LFA Dušan Svoboda ho doplnil: "Vnímám to jako administrativní problém. U velkých staveb za stovky milionů korun jsou vždycky nějaké potíže. Je jedno, jestli se jedná o fotbalový stadion, nebo jiný objekt. Věřím, že se to podaří vyřešit a zainteresovaní lidé udělají všechno pro to, aby se zápas třetího kola odehrál v Hradci. Pevně věřím, že se tak stane. Kdyby se to nestihlo, odehraje se zápas v Plzni."

A právě v tomto západočeském městě by hradečtí “votroci“ museli hrát celý podzim. Navázali by tak na poslední dvě sezóny, během kterých své domácí zápasy hráli taktéž v azylu, ovšem v Mladé Boleslavi. Přes to všechno se východočeský klub díky sympatickým výkonům umístil v první sezóně na šestém místě, v té druhé pak na osmém místě ligové tabulky.

Připomeňme, že královéhradečtí dříve hráli na všesportovním stadionu z roku 1966, který už ale delší dobu byl polorozbořený. Po patnáctileté přípravě vše směřuje ke stadionu splňujícímu kategorii UEFA 4 umožňující hrát na takovémto stadionu mezinárodní zápasy, přičemž by se mělo do nové chlouby královéhradeckého fotbalu vejít až 9300 diváků.