LOH 2024: Beachvolejbalistky Herrmannová se Štochlovou nestačily na Kanaďanky a nepostoupily do osmifinále

Že to nebude pro český pár nic jednoduchého a že jsou Kanaďanky jednoznačnými favoritkami tohoto střetnutí, to bylo znát od úvodu prvního setu, ve kterém se díky třem vítězným bodům v řadě dokázaly soupeřky Češek dostat do vedení 10:6. I když se Herrmannová se Štochlovou jako již tradičně velmi sympatickým bojovným způsobem dokázaly připsat nějaké další doby na svou stranu, Kanaďanky dokázaly postupně své vedení navyšovat.

Češkám unikl úvod druhého setu, který se jim ale povedlo stáhnout, ovšem za stavu 10:8 pro Kanaďanky se právě těmto Severoameričankám podařila až šestibodová úspěšná šňůra a to definitivně rozhodlo o výsledku. S turnajovými čtyřkami, které překvapivě ze základní skupiny postoupily až ze třetí pozice, tak Herrmannová se Štochlovou prohrály i pátý vzájemný zápas a mimochodem, opět bez zisku jediného setu.

Konečné sedmnácté místo je pak vyrovnáním výsledku z olympiády v Riu, kdy Herrmannovvá takto skončila ještě po boku Markéty Nausch Slukové. Ta zaznamenala mimochodem dosavadní nejlepší olympijský výsledek se svou tehdejší parťačkou Kristýnou Kolocovou poté, co tento pár skončil v Londýně 2012 pátý.