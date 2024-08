LOH 2024: Česku nezajistil medaili ani obhájce zlata z Tokia Lukáš Krpálek

Úvodní kolo pro třiatřicetiletého reprezentanta přesto probíhalo více než dobře, když Nizozemce Jelleho Snippeho dokázal porazit ještě před vypršením limitu. V následujícím kole však Krpálek narazil na opravdu těžkou váhu, jelikož jeho soupeř Tacuru Saitó váží až 170 kilogramů. Tento jejich vzájemný a váhově nerovný duel tak trval minutu a půl do doby, než Krpálka Japonec hodil na zem a technikou učimata ho zneutralizoval natolik, že už nedokázal reagovat.

"Dneska jsem se cítil dobře. Od rána jsem byl nastavený, že budu chtít v každém zápase nechat všecko a budu chtít každého soupeře porazit. Není jednoduché hlavu nastavit a já musím říct, že jsem byl stoprocentně koncentrovaný. Měl jsem chuť a dravost. Bohužel jsem zaspal jeden chvat a doplatil jsem na to. Rozhodně jsem s tímhle úplně nepočítal. I když člověk je na olympiádě, jsou tady ti nejlepší, co na světě jsou. Takovéhle věci se stávají," prozradil Krpálek, proč se mu v osmifinále nakonec vyhrát nepodařilo, a pokračoval: "Nejsem jediný, kdo takhle prohrál. V hlavě tohle člověk nemá, snaží se jít si za tím a udělat maximum, aby o medaili bojoval. Já jsem vždycky měl rád turnaje v Paříži, ať už to byly grandslamy, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Vždycky mě to hrozně nakoplo a motivovalo udělat medaili. Stejně tak mě to motivovalo i teď. Bohužel se to nepovedlo."

Poprvé od Londýna 2012 tak Krpálek nedošel k bojům o cenné kovy. Tehdy soutěžil ve váhové kategorii do 100 kilogramů a poté, co tam prohrál ve čtvrtfinále s Tagirem Chajbulajevem z Ruska, následovaly opravy, v nichž nestačil pro změnu na Nizozemce Henkeho Groleho. Co se týče Japonce, tak tento šestý judista světa si připsal svou dvanáctou výhru v řadě.