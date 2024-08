LOH 2024: Macháč další medaili v Paříži nepřidal. S Pavláskem v mužské čtyřhře skončil čtvrtý

Od začátku bylo znát, že američtí soupeři Fritz s Paulem nebudou nic jednoduchého pro český pár, neboť nedokázali už tehdy najít adekvátní recept na tvrdé servisy Američanů. Když pak k tomu přičteme i chyby Tomáše Macháče u sítě, po kterých český tenista přestal být jistý při svých úderech, nemohl se nikdo divit, že skóre v první sadě rychle odskočilo na 1:5 pro Američany. I když se v sedmé hře českým mužům podařilo snížit, k výhře v prvním setu to nakonec nevedlo, jelikož soupeři už dokázali v poklidu dokráčet k výhře 6:2.

Sebrat podání soupeřům se Američanům povedlo i ve druhé sadě a to v jeho úvodu při podání Macháče a pomalu se blížili k jasnému triumfu. Ukončit už mohli za stavu 3:5 z českého pohledu, protože tehdy měli k dispozici hned tři mečboly. Nakonec druhý set dospěl do desáté hry, v níž taktéž Češi odvrátili tři mečboly, když z amerického vedení 40:0 udělali shodu.

Tehdy dokonce desátý game mohli strhnout na svou stranu, kdyby ovšem jejich brejkbol opět díky tvrdému podání Fritz nedal zpátky na shodu. Když následně Macháč zahrál do autu, Američani už byli jen krok od zlata, ze kterého se radovali poté, co zlatý český medailista z těchto Her míček při returnu napálil do sítě.

Šanci na další medaili z tenisu v rámci olympijského turnaje v Paříži pro českou výpravu už má jen ženský pár Linda Nosková-Karolína Muchová, který hraje v neděli taktéž o bronz.

Letní olympijské hry v Paříži 2024:

Tenis (3.8.2024):

Muži:

Čtyřhra – finále:

Ebden, Peers (Austr.) – Krajicek, Ram (4-USA) 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8

O 3. místo:

Fritz, Paul (3-USA) - Macháč, Pavlásek (ČR) 6:3, 6:4