LOH 2024: Medaile české výpravě opět těsně unikla. Přívratskému chybělo sedm desetin bodu

Přívratský se tak mohl stát druhým českým olympionikem, který mohl mít olympijskou medaili z třípolohové malorážky po Adéle Sýkorové, která v této disciplíně získala bronz na Hrách v Londýně v roce 2012. Co se týče posledního mužského olympijského medailisty v této disciplíně, tak tím je Otokar Hořínek, jenž reprezentoval Československo v roce 1956 v Melbourne.

Ostravský rodák chtěl na tyto úspěchy pochopitelně navázat a v osmičlenném startovním poli začal soutěž velice dobře, když po střele vkleče měl na kontě 153,5 bodu, což ho po této části řadilo na pátou příčku. Následovala střelba vleže, v níž byl ještě přesnější, dospěl k 311 bodům a posunul se na čtvrtou pozici. Poté byla na řadě střelba vestoje, rozdělená do dvou částí. V té první si nastřílel 48,7 bodu, v té druhé 49,8, což znamenalo, že před začátkem vyřazovací fáze závodu figuroval český střelec na pátém místě se 409,5 body.

V rámci této vyřazovací fáze se dařilo českému reprezentantovi střílet desítky. Když vystřelil 10,4, šestý Francouz Lucas Kryzs už na něj neměl a poté, co zasáhnul Přívratský 10,5, loučil se závodem pátý Jon-Hermann Hegg z Norska. Dalším sokem Přívratského se tak stal mimo jiné Ind Kusale, na nějž ztrácel 1,1 bodu, ale protože indický střelec trefil 9,9 a Přívratský 10,3, bylo jasné, že abni tentokrát z toho pro českou olympijskou výpravu medaile nebude.

"Závod se rozhodl v podstatě celým 'stojákem', který nebyl úplně šťastný. Udělal jsem tam školáckou chybu, kdy jsem si při přestavbě na stoje zapomněl dotáhnout řemínek na pravém rameni. A to potom hodně ovlivnilo celé moje střílení vestoje," prozradil po závodě Přívratský, co ho nejspíše stále v cestě za medailovým úspěchem.

Ve čtvrtek se kromě Přívratského představila na pařížské střelnici i Veronika Blažíčková snažící se o postup do finále stejné střelecké disciplíny. V kvalifikaci totiž nakonec skončila na 16. místě, když pouhých pět bodů zaostala za posledním postupovým osmým místem. Dodejme k tomu, že celkově si Blažíčková vystřílela 584 bodů.

Šance na postup jednadvacetileté závodnici unikla především v závěrečné střelbě vestoje. Tehdy zaznamenala 191 bodů z celkových 200, což finále bohužel nezaručovalo, neboť všechny finalistky tehdy nastřílely 194 bodů a víc. Vkleče zaznamenala 195 bodů, vestoje po první části získala i díky deseti desítkám 198 bodů.

"Jsem ráda, že to není úplně průšvih, ale že bych byla úplně spokojená, to také nemůžu říct. Bylo tam pár zbytečných chyb a věcí, které mi úplně nešly. Nevyšlo to tak, jak jsem doufala, ale jsem ráda, že jsem bojovala. Asi nejvíc mě štve, že mi nešel 'klečák', protože mi to teď šlo a věřila jsem si. Věděla jsem, že vestoje budu trošku horší, takže jsem potřebovala nastřílet dobře 'klečák'," komentovala svůj výkon po závodě Blažíčková, jež si tak alespoň při svém druhém individuálním startu vylepšila 34. místo ze vzduchové pušky.

Letní olympijské hry v Paříži 2024 (1.8.2024):

Sportovní střelba:

Muži: Třípolohová malorážka – finále: 1. Liou Jü-kchun (Čína) 463,6, 2. Kuliš (Ukr.) 461,3, 3. Kusale (Indie), 4. Přívratský (ČR), 5. Hegg (Nor.), 6. Kryzs (Fr.), ...v kvalifikaci 9. Nymburský (ČR)

Ženy – kvalifikace: 1. Maddalenaová (USA) 593, ...16. Blažíčková (ČR) 584