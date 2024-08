LOH 2024: Moderní pětibojařka Hlaváčková uzavřela první desítku. Vyhrála Maďarka Gulyásová

Že by mohla Hlaváčková cílit přinejmenším na první desítku, tomu nasvědčoval fakt, že česká sportovkyně v kvalifikaci skončila šestá a celkem jasně tak postoupila s dalšími osmi soupeřkami ze své skupiny do finále. Pomohl jí především šerm v rámci kvalifikace, který se závodnicím započítával do celkového počtu bodů. Konkrétně v něm dokázala získat hned 205 bodů.

Právě tento fakt ji řadil na 15. příčku v rámci osmnáctičlenného finálového startovního pole. Finálová část moderního pětiboje odstartovala parkurem, v němž shodila s koněm, kterého si vylosovala, pouze jednu překážku a tím si tak ke svému dosavadnímu skóre připsala dalších 293 bodů a posunula se na 13. místo.

Následovalo bonusové kolo šermu, v němž dokázala porazit Litevku Gintere Venckauskaitéovou i Švýcarku Annu Jurtovou a díky tomu si vybojovala čtyřsekundový náskok do plavecké části a hlavně se posunula na 12. pozici.

Co se týče plavby, v ní se představila ve druhé rozplavbě, ve které v souboji s dalšími pěti soupeřkami skočila čtvrtá a získala tak dalších 269 bodů. Proto tak šla do závěrečného běhu se střelbou jako čtrnáctá. Protože se ji i přes střelecké potíže nakonec podařilo doběhnout jako šesté v pořadí a celkově to tak svěřenkyni olympijského vítěze z Londýna Davida Svobody posunulo na konečné celkové desáté místo.

Od zisku cenného kovu českou reprezentantku nakonec dělilo pouhých 38 sekund. Co se pak týče vítězné Gulyásové z Maďarska, ta zaznamenala nový světový rekord díky zisku 1461 bodů. Finálového závodu se pak nemohla zúčastnit Britka Kate Frenchová kvůli nemoci.

Kvůli bičování neposlušných koní pak na příští olympiádě v Los Angeles nebude už parkúr součástí moderního pětiboje a k nevoli většiny závodnic se nahradí překážkovým během.