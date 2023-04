Majitel Vítkovic a zároveň šéf APK Pavlík mluví o zkorumpovaných rozhodčích. Šel je zkritizovat k jejich kabině

Na úvod připomeňme, že emoce po tomto utkání vzplanuly poté, co dvojice sudích Oldřich Hejduk-Jiří Ondráček u videa rozlousknout hned tři gólové situace, přičemž všechny tři nakonec uznaly a to i včetně rozhodujícího hradeckého gólu v prodloužení na 3:2, kdy se puk za záda gólmana Aleše Stezky dostal od brusle dojíždějícího a zároveň brzdícího Patrika Miškáře.

Právě tento moment rozlítil vítkovického majitele vítkovického klubu Pavlíka na tolik, že svůj názor na sudí jim musel říct z plných plic. Oficiální prohlášení v den zápasu klub ještě nepodal, vzhledem k tomu, že by za to podle pravidel hrozila klubu pokuta. Zklamaní z výkonu sudích, kteří ale podle šéfa komise rozhodčích Vladimíra Pešiny rozhodli ve všech inkriminovaných situací správně, byli po zápase i někteří hráči Vítkovic, stejně jako trenér Miloš Holaň. "Nic na to neřeknu, nechci na to odpovídat. Nechci přijít o peníze," nechal se slyšet po zápase například rozladěný kapitán Vítkovic Dominik Lakatoš. Kouč Holaň ho následně doplnil: "Ze zápasu jsem frustrovaný. Z čeho? No comment.“

Až dvě hodiny po konci zápasu se Vítkovice rozhodly podat první oficiální vyjádření k zápasu a výkonu rozhodčích. Vedení klubu je totiž přesvědčeno, že dvě branky Hradce Králové neměly být uznány (nejprve kvůli kontaktu Oliviera Okularia s Alešem Stezkou, jenž tak kvůli tomu nemohl zakročit, a pak kvůli vstřelení branky bruslí)a že byl tak proto tento středeční duel hrubě ovlivněn. "Máme skvělý, velmi silný tým, který má v sobě velkou víru a touhu vyhrávat. Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje a jsem přesvědčen, že naše vítkovické srdce ještě tuto sérii velmi zdramatizuje, a nakonec bude pro nás úspěšná," uvedl majitel Vítkovic Aleš Pavlík ve vyjádření pro deník Sport. "Klub vyjadřuje důrazný veřejný nesouhlas s tím, jakým způsobem byl ze strany rozhodčích Oldřicha Hejduka, Jiřího Ondráčka, Jiřího Svobody a Daniela Hynka druhý zápas veden," stálo pak v oficiálním klubovém prohlášení.

"Obě situace (druhý gól Hradce a gól Hradce v prodloužení) rozhodčí delší čas zkoumali prostřednictvím videorozboru a obě situace posoudili jako platné góly, což je absolutně neakceptovatelné. Tato rozhodnutí ovlivnila výsledek druhého zápasu a mohou mít klíčovou roli v celkovém průběhu semifinálové série," stálo dále v prohlášení, v němž zároveň představitelé Vítkovic uvedli, že podnět ke komisi rozhodčích podávat nebudou, jelikož jim to přijde zbytečné.

S tímto vyjádřením k výkonům sudích však nesouhlasí jak ředitel extraligy Martin Loukota, tak ani šéf komise rozhodčích Vladimír Pešina. "Obě situace zkoumané brankovým videorozhodčím, které Vítkovice rozporují, byly velmi složité, avšak dle výkladu pravidel ledního hokeje správně posouzené," brání sudí pro změnu zmiňovaný Loukota. Pešina ho doplňuje: "Jak gól na 2:2, tak rozhodující branka v prodloužení měly platit."

K oběma momentům pak dodala výklad pravidel Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), jejím předsedou je paradoxně právě majitel Vítkovic Aleš Pavlík. Z těchto výkladů pravidel vyplývá, že ani při druhém hradeckém gólu, kdy mezi Okulariem a Stezkou nedošlo „k významnému kontaktu, jenž navíc nebyl úmyslný nebo záměrný," a ani při rozhodujícím gólu v prodloužení, kdy nešlo o zjevné kopnutí do kotouče, tak nešlo o jejich porušení.

Právě proto je podle Loukoty nemístné chování ze strany šéfa APK LH Aleše Pavlíka. "Přestože se to pokusím řešit hlavně interní cestou, považuji s ohledem na platné řády soutěže za logické, že se chováním Aleše Pavlíka bude zabývat Disciplinární komise ELH v součinnosti se mnou jako ředitelem," řekl k tomu Loukota. Jako problematické vidí výlevy směrem k rozhodčím ze strany Aleše Pavlíka i viceprezident APK LH Prokop Beneš. "Nelíbí se mi to. Věřím, že se vše stalo v emocích, že není vážně míněná, protože Aleše znám a vím, jak věci prožívá," vracel se Beneš k výroku o zkorumpovaných sudích a pokračoval: "Na druhou stranu, extraliga má být výstavní skříní českého hokeje a tohle chování je za hranicí, kterou by bylo možné tolerovat."

Podle Voráčka měl Pavlík vyhrožovat Smoleňákovi koncem kariéry. Klub to popírá

Svůj pohled na věc přidal také třetí nejproduktivnější hráč v historii kanadsko-americké NHL a bývalý český reprezentant Jakub Voráček. Podle jeho slov měl taktéž majitel vítkovického klubu Pavlík křičet na hráče hradeckých Radka Smoleňáka, že mu ukončí kariéru. „Je smutné, že prezident APK po zápase řve na Radka Smoleňáka (kapitán Hradce), že mu ukončí kariéru," napsal na svém twitterovém účtu na základě své debaty s jednotlivými účastníky zápasu.

Podle Voráčka pak sudí ve všech sporných případech rozhodli správně. „Na to, jak jsem na ně přísnej, tak si myslím, že dobře posouzeno," uvedl Voráček a ke gólu v prodloužení dodává: „Hráč jde nohou do brzdy, když trefí kotouč. V té rychlosti dorazit a ještě nastavit nohu je nereálný. Úhel brusle se nezměnil po kontaktu s kotoučem. Podle mě štěstí. On si všiml toho puku, až když se mu odrazil od brusle (viz reakce hlavy)."

S Voráčkovým vyjádřením ohledně údajných slov Pavlíka směrem ke Smoleňákovi však vítkovický klub nesouhlasí a reagoval na něj svým třetím oficiálním prohlášením v krátké době za sebou. „Je pravdou, že po skončení utkání došlo mezi majitelem klubu HC Vítkovice Ridera Alešem Pavlíkem před kabinou rozhodčích k ostré výměně názorů s předsedou komise rozhodčích Vladimírem Pešinou. Je také pravdou, že následně se diskuze zúčastnil i kapitán Mountfield HK Radek Smoleňák a došlo i k výměně názorů mezi Pavlíkem a Smoleňákem, ve kterém došlo i na výrazy tvrdšího rázu. Nicméně není pravdou a je na to hned několik svědků, že by Aleš Pavlík vyhrožoval Radku Smoleňákovi ukončením kariéry,“ stojí v prohlášení sepsaném jak Alešem Pavlíkem, tak i sportovním ředitelem Romanem Šimíčkem a manažerem klubu Patrikem Rimmelem.

Ti navíc Voráčkův tweet označili za „lživý“. „Je smutné a do určité míry také nepochopitelné, že tuto lživou informaci zveřejní uznávaný hokejista Jakub Voráček, který ale fyzicky zápasu a tedy ani incidentu přítomen nebyl," dodali v prohlášení.

I samotný kapitán hradeckých Radek Smoleňák se k emocím po zápase vyjádřil. Já se nedivím, že nadávají, oba zápasy byly takové, jaké byly. Opravdu bitva. Prohrát dvakrát v prodloužení by mě taky sra.... Chápu je. Na druhou stranu, čím více vidíme jejich frustraci, o to víc máme radost."