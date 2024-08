MotoGP je zpět. Fiala vyjednal návrat do Brna po pěti letech

Organizaci MotoGP™ v Brně převezme Autoklub, přičemž významnou část financí poskytnou soukromé subjekty. Jihomoravský kraj a město Brno také přispějí. Premiér Fiala zdůraznil, že závody mají nejen ekonomický, ale i kulturní přínos a velkou tradici.

Město, které hostilo více než 50 Grand Prix od roku 1965, opět přivítá světový šampionát na své ikonické trati. Píše web organizátora světového šampionátu.

Premiér Petr Fiala zdůraznil historický význam motocyklových závodů na brněnském Masarykově okruhu, které se konají již od 50. let minulého století. "MotoGP™ je prestižní celosvětová událost, která přivádí do České republiky, zejména na jižní Moravu, desetitisíce návštěvníků," uvedl Fiala. Podle něj je obzvlášť potěšující, že se po pětileté pauze vrátí závody MotoGP™ do Brna, čímž se pokračuje v bohaté tradici tohoto významného sportovního podniku.

Carmelo Ezpeleta, generální ředitel společnosti Dorna Sports, vyjádřil nadšení z návratu MotoGP™ do Brna: „Jsme potěšeni, že můžeme oznámit náš návrat do Brna. Je to klasika s fantastickým uspořádáním, která ve své dlouhé historii v MotoGP představila opravdu nezapomenutelné okamžiky.“ Ezpeleta zdůraznil, že plánují přidat nové prvky, jako je Tissot Sprint, který nabídne fanouškům ještě větší zážitek: „Jsme opravdu nadšeni, že se vrátíme a představíme více, s Tissot Sprint každý víkend a ještě více, aby si fanoušci užili na místě, aby se dostali blíže ke svým hrdinům než kdy jindy.“ Podle něj Brno již mnohokrát ukázalo svou vášeň pro MotoGP a je rád, že mohou tuto vášeň znovu probudit: „Tolikrát jsme viděli zdejší svahy plné vášně pro náš sport – když to byla při mnoha příležitostech nejlépe navštěvovaná Velká cena roku – a jsme velmi rádi, že můžeme MotoGP vrátit našim fanouškům v Česku.“

Diskuse o návratu MotoGP™ do Česka mohou mít souvislost se změnou vlastníka brněnského okruhu. V březnu minulého roku odkoupil areál podnikatel Karel Hubáček prostřednictvím své firmy Shakai. Před tímto převodem vlastnil okruh Karel Abraham starší, jehož syn, Karel Abraham mladší, závodil v MotoGP™ až do roku 2019.