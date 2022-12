MS ve fotbale zažilo finále plné zvratů. Argentinci zvládli penalty a po 36 letech vyhráli

Podle konečného výsledku a podle vyústění zápasu až do penalt to vypadá, že se jednalo o dramatický zápas po celou dobu zápasu, jenže do samotného finále lepší nohou vstoupili Argentinci a to na tolik, že dlouhou dobu svého soupeře k ničemu pořádnému nepustili. Že právě pro Jihoameričany se jedná o velký zápas a že tak chtějí mermomocí titul mistrů světa po 36 letech, bylo znát v tom, s jakou vervou se do finále pustili. A svou snahu jít co nejrychlejší cestou za vysněným titulem zvýraznili v polovině první půle, kdy Di María bez větších potíží přešel přes Dembélého, jenž nakonec zatáhl ve vápně za záchrannou brzdu. Polský sudí Marciniak tak celkem bez větších pochybností následně ukázal na penaltový puntík. K tomu se pak nepostavil nikdo jiný než Messi a ten s přehledem proměnil. Stal se tak prvním fotbalistou, který se trefil ve všech fázích mistrovství světa.

Argentinci skutečně málokdy půjčovali balón obhájcům titulu z Francie, kterým se za první poločas nepodařilo ani jednou zakončit do prostor mezi třemi tyčemi a hledali tak vůbec recept na to, jak překonat argentinskou defenzivu, pokud se dostanou k míči. Naopak Argentinci tak zvýšili na 2:0 zásluhou Di Maríi ve 36. minutě. Fotbalista Paris Saint Germain tehdy zužitkoval přihrávku Mac Allistera. Možná, že za pomalý rozjezd Francouzů v zápase mohlo i nachlazení pěti hráčů krátce před finále, přičemž někteří z nich se stihli vrátit na hřiště. Nicméně, nebylo času na zbyt a kouč Deschamps tak musel chtě nechtě už ve 41. minutě provést hned dvojí střídání. Dolů tak šel kromě Dembélého a překvapivě Giroud a nahoru šel naopak Thuram a Kolo Muani.

Začátek druhé pětačtyřicetiminutovky ovšem taktéž nevycházel podle francouzských představ a i tehdy nebyli daleko od toho, aby inkasovali. Až v 68. minutě se dočkali francouzští fotbalisté prvního zakončení, další přišla až začátkem závěrečné desetiminutovky. Nejprve po faulu Otamendiho na Kola Muaniho zahrávali Francouzi penaltu, kterou dokázal proměnit Mbappé, 2:1 pro Argentinu. Tento kontaktní gól jakoby bezprostředně vlil novou krev do žil Francouzům a skutečně za chvíli tu byli s rychlou protiakcí, v jejímž závěru Thuram z první přihrál balón Mbappému, ten se položil do střely a nádherným volejem vyrovnal na 2:2. Všechno tak rázem bylo postaveno na hlavu. Psychicky na tom byli lépe hned Francouzi, ale v nastaveném čase se jim obrátit stav nepodařilo, když neuspěl Rabiot. Za chvíli na druhé straně hrozil Messi, jenž si nepřišel na Llorise.

Muselo tak následovat prodloužení, jehož první část skončila dvěma velkými šancemi střídajícího Lautara Martíneze. Ve 108. minutě se přeci jenom povedlo skórovat, když sice nejprve opět neuspěl Lautaro Martínez, ale následně dopravil míč do branky dorážející Messi, jeden z francouzských obránců odkopával balón už v době, kdy byl celým objemem za čárou. Zdálo se tak, že Messi už definitivně nasměroval svoji Argentinu k trofeji, jenže o deset minut později Montiel zahrál nešťastně rukou a byla nařízena další penalta pro Francii. K té se opět postavil Mbappé a zkompletoval tak hattrick, když vyrovnal na 3:3. Hrálo se až do úplného konce, ještě v nastavení se dostal do obrovské příležitosti osamocený Kolo Muani, ale jeho střelu dokázal gólman Martínez nohou vyrazit.

Rozhodnout tak musely až penalty. Na úvod se trefili jak Mbappé, tak Messi. Gólman Martínez pak ale ukázal své kvality i při penaltách, když vychytal Comana. Protož se pak netrefil Tchouaméni, Argentinci byli blízko a při svých pokusech ani jednou nezaváhali. Mohla tak tedy propuknout nefalšovaná radost země, kde je fotbal náboženstvím a kde jejich Bůh Lionel Messi tak tímto triumfem, ke kterému dopomohl měrou vrchovatou, vyrovnal a možná že i překonal Diega Maradonu a stal se tak nesmrtelným.

Konečný výsledek finále mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru (18.12.2022):

Argentina - Francie 3:3 (2:2, 1:1) po prodloužení, na pen. 4:2

Branky: 23. (z pen.) a 108. Messi, 36. Di María - 80. (z pen.), 81. a 118. (z pen). Mbappé. Penalty proměnili: Messi, Dybala, Paredes, Montiel - Mbappé, Kolo Muani. Neproměnili: Coman, Tchouaméni. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Fernández, Acuňa, Paredes, Montiel - Rabiot, Thuram, Giroud. Diváci: 88 966

Argentina: E. Martínez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) - Fernández - De Paul (102. Paredes), Mac Allister (116. Pezzella) - Messi, Álvarez (103. Lautaro Martínez), Di María (64. Acuňa). Trenér: Scaloni

Francie: Lloris - Koundé (120.+1 Disasi), Varane (113. Konaté), Upamecano, T. Hernandez (71. Camavinga) - Tchouaméni - Griezmann (71. Coman), Rabiot (96. Fofana) - Dembélé (41. Kolo Muani), Giroud (41. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps