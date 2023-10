Na výjezd do Říma jen tak nezapomenou. Slavia podává protest proti chování italské policie

"Klub podá protest proti počínání italské policie a podcenění situace ze strany UEFA. Zároveň jsme od začátku konfliktu ve spojení s českým zastoupením v Itálii. V Římě zůstává část vedení klubu v čele s ředitelem právního útvaru na případnou pomoc fanouškům. V pátek (27.10.2023) klub bude jednat na velvyslanectví ČR," stálo v pátečním prohlášení slávistického klubu.

Celá záležitost tak postoupí do diplomatické roviny. "Poté, co nám Slavia tento protest odevzdá písemně, tak ho předáme na italské ministerstvo zahraničních věcí. Mohu potvrdit, že o incidentu osobně hovořil pan ministr Jan Lipavský i s předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem. Podle našich informací bude Slavia požadovat od italské policie omluvu," nechal se k případu slyšet mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Sexistické kontroly a další necitlivé kroky ze strany pořadatelů

Terčem kritiky mnoha slávistických fanoušků i fanynek byly především kroky římských pořadatelů. Všechno nejprve začalo zákazem slávistické choreografie s transparentem, na kterém byl vyobrazen Julius Caesar ve slávistickém dresu a s dovětkem „Ave Slavia. Přestože měli fanoušci potřebná povolení, na základě rozhodnutí italských úřadů na římském Olympijském stadionu se nakonec tento transparent nedostal.

Odpoledne před zápasem se tak slávističtí příznivci rozhodli vyjádřit svou nespokojenost s tímto rozhodnutím menší protestem, nebo spíše manifestací před Koloseem, odkud se pak za policejního dozoru přesunuli do dějiště zápasu.

Italské policejní složky nakonec zadrželi hned šest slávistických fanoušků (polovina z nich byla ukrajinské národnosti s rezidencí v Česku), přičemž následně dva z nich vyhostili ze země. Čtyři z nich měli podle tamní policie chtít odpálit pyrotechniku ve městě, ti vyhoštění pak byli zadrženi kvůli agresivnímu chování na stadionu.

Vraťme se ale ještě před stadion. Tam totiž probíhali dost necitlivé kontroly ze strany pořadatelů. „Před zápasem docházelo k brutálním kontrolám, což se asi dalo čekat. Ale i takovým způsobem, že například mužští policisté šacovali ženy. To jsem u nás snad nikdy neviděl,“ vyprávěl o nich jeden z fanoušků křestním jménem Petr pro server sport.cz. Na sociálních sítích jsou k dispozici fotky, na nichž je vidět, že fanoušci i fanynky Slavie si museli při kontrolách zouvat i boty.

„Při vstupu na stadion mi ti, co nás prohledávali, hned třikrát sáhli na prsa. Naštěstí se vždycky jednalo o ženu, ale i tak to bylo nepříjemné. Některé z pořadatelek pak občas sahaly pánům na zadní část těla. Prostě taková prohmatávačka,“ vypověděla pro změnu další z fanynek Slavie taktéž pro server sport.cz.

„Neuvěřitelná buzerace, tohle jsem fakt ještě nezažil. Náhodné rány tonfou, mačkání štíty, provokace. Jak kdybychom byli nějaká zvěř,“ komentoval proceduru italských pořadatelů další ze slávistických příznivců. „Jet na zápas s rodinou a dětmi, po první půli jsem šel na hotel. Hrůza a děs,“ doplnil zas jiný.

Klid nebyl ani během zápasu v hledišti. Dusná atmosféra by se tam dala krájet. „Fanoušci AS Řím ve vedlejším sektoru začali provokovat. Házeli po slávistech plastové lahve, jednoho kluka to trefilo do zad a museli ho ošetřovat. A k podobným incidentům, i když třeba ne tak vážným, docházelo po celé utkání,“ uvedl již zmiňovaný fanoušek Petr, podle nějž se situace nikterak nezlepšila ani po skončení zápasu. „Řekli nám, že tam máme čekat. Všichni v normální atmosféře seděli a nic extra se nedělo. Zničehonic pak naběhli do sektoru těžkooděnci a začali vše eskalovat, docházelo k různým strkanicím. Nikdo netušil, z jakého důvodu,“ pokračoval Petr.

Jeden ze slávistických fanoušků byl pobodán. Pomoci se hned nedočkal

Samotný šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už slíbil, že jednání italských pořadatelů vůči slávistickým fanouškům nezůstane bez povšimnutí. "Je v rozporu se všemi racionálními pravidly pro organizaci fotbalových zápasů. To, že drží v sektoru naše fans, mezi kterými jsou rodiny s dětmi, 1,5 hodiny po zápase, je doslova šok," nechal se slyšet. Zároveň v pátek Slavia uvedla, že došlo k útoku nožem na jednoho z jejich příznivců a to dokonce i pod dohledem italské policie. "Aktivně spolupracujeme s fanoušky, kterým se snažíme poskytovat všestrannou pomoc. Fanoušek, který se stal obětí násilného činu ze strany domácích příznivců, a to za přítomnosti policie (útok nožem), byl ošetřen a je nyní v bezpečí," sdělil klub z Edenu konkrétně.

Server sport.cz se pak s obětí pobodání spojil, aby celý incident popsal ze svého pohledu. „S přáteli jsme vystoupili na konečné stanici tramvaje a šli jsme směrem ke stadionu, kde jsme zahlédli skupinku asi patnácti až dvaceti Čechů, kteří byli v doprovodu policie. Řekli jsme si, že by byl dobrý nápad se k nim přidat kvůli větší bezpečnosti, což se nakonec ukázalo jako velký paradox. Když jsme s touhle skupinou ušli asi sto metrů, zničehonic za námi vznikl povyk a najednou mě něco štíplo do zadku. Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaký paralyzér nebo něco podobného,“ uvedl onen pobodaný fanoušek.

Ten se ze strany Italů urychlené pomoci nedočkal. Byla to banda asi pěti Římanů. „Seběhlo se to strašně rychle. Během pěti až deseti vteřin bylo po všem. Když jsem se podíval na světlo, měl jsem ruku od krve. Začali jsme urgovat policii, aby zavolala sanitku a nějakým způsobem nás chránila. To se sice zpočátku stalo, přišlo asi pět těžkooděnců, ale ti během dvou minut odešli zpátky a zůstali tam s námi pouze dva civilové, kteří prakticky nejevili zájem situaci nějakým způsobem řešit. Až po čtvrté a důrazné urgenci zavolali sanitku, která přijela asi až za čtyřicet minut. Prvotně mi to ani nechtěli ošetřit, to museli dezinfekcí udělat moji přátelé. Úplný disrespekt k fanouškům. Kdybychom byli oblečení do slávistického… Ale já na sobě ani slávistického neměl. Byl jsem normálně oblečený, měl jsem džíny a bundu. Měl jsem štěstí v neštěstí.“

Ani po příjezdu sanitky neprobíhalo všechno optimálně. „Když přijela sanitka, zjistili lékaři, že šlo o dvě bodné rány. Já si původně myslel, že byla jedna. Jednu jsem cítil, ta byla hlubší. Spravilo to šest stehů. Přijeli jsme do nemocnice, nikdo tam prakticky neuměl anglicky. Koukali tam na mě trochu skrz prsty a s překladem mi pomáhala jedna pacientka, která anglicky uměla. Jinak nevím, jak bych se s nimi domluvil.“

„Co se týče celé situace, vůbec nechápu, jak tohle policisté mohli dopustit, když tomu přihlíželi. Viděli, že tam banda chuligánů nabíhá. Vůbec je ale nezajímalo, co se děje, a nechtěli pomoct,“ uzavřel pobodaný, ale nakonec ošetřený fanoušek své vyprávění.

Italové si za svými kroky stojí, upozorňují na incident s reflexní vestou

Italové mající všechny své kroky za adekvátní vzhledem k situaci také poukazují jednak na zraněné tři policisty a dva bezpečnostní pracovníky a to údajně petardami a skleněnými lahvemi a jednak na fotku slávistických fanoušků se zakrvavenou reflexní vestou nesoucí nápis „security“ vyvěšenou prý coby trofej. Na fotce byl mimo jiné s touto vestou vyfocen bojovník MMA Matúš Juráček. Ten tak nakonec přidal serveru sport.cz svůj pohled na celou tuto záležitost.

„Je mi nepříjemné, že to vůbec musím řešit a jsem spojovaný s nějakým násilím. Pořadatel mě poprosil, zda bych mu vestu, která byla na zábradlí, nepodal. Šel jsem se podívat, kterou vestu myslí, a mezitím ji ostatní kluci, kteří byli blíž, pořadateli podali. Jsem sportovec, tohle jde mimo mě. I sám klub je rád, že má mezi svými fanoušky někoho, kdo dělá MMA. Se Slavií jsem byl v kontaktu, vědí, že jsem nic neudělal,“ vysvětloval Juráček, jenž i on byl z vyhroceného průběhu večera zklamán. „Přijel jsem do Říma na fotbal. Prošel jsem si město, navštívil Koloseum, zašel do Vatikánu. A pak se večer dělo to, co se dělo. Chodím na fotbal, protože to je odpočinková a příjemná událost. Tady to tak rozhodně nebylo, cítil jsem tam hodně nepříjemné energie.“

I on se vyjádřil k nepříjemným předzápasovým kontrolám. „To, že se tam nevhodně chovali k fanouškům, vnímá teď asi každý. Byl jsem otrávený. Když jsem šel na stadion, tak mě třikrát zkontrolovali a šel jsem dvě hodiny, než jsem se dostal do sektoru,“ prozradil Juráček, pro kterého byla atmosféra v hledišti už moc přes čáru. „Polili mně nějakou vodu, ale v tomhle jsem už vyspěl. Když na mě někdo bouchá přes plexisklo, nic moc to se mnou nedělá. Tohle jsem nevnímal. To, že se řvou pokřiky proti sobě, to je na fotbale normální. Rivalita k tomu patří. V gymu mám sparťana Davida Hoška, a když je derby, utahujeme si ze sebe a škádlíme se. Potyčky jsou ale moc,“ je si jist Juráček a pozitivně dodává: „Líbilo se mi a celkově obdivuji, jak jsou fanoušci Slavie oddaní. Klub a fandové táhnou za jeden provaz, jsme taková rodina. Myslím, že to v Římě bylo vidět.“

Všechny tyto zjištěné skutečnosti ohledně chování italské policie a pořadatelů vůči slávistům bude v dalších dnech klub řešit s UEFA a vše se bude řešit i na diplomatické úrovni mezi českými a italskými úřady. "Vzhledem k rozsahu událostí v průběhu celého výjezdu klub na základě svých poznatků a informací od fanoušků připraví komplexní zprávu. Tento dokument dá k dispozici orgánům UEFA a českým úřadům pro jejich jednání s italskými protějšky. Za posledních sedm let jsme byli na desítkách zahraničních výjezdů, ale s podobnou mírou neprofesionality a nezájmu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ze strany místní policie jsme se nikdy nesetkali,“ uzavírá se ve slávistickém prohlášení.