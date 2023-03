Návrat po zranění jako z říše snů. Adamczyková se v Bakuriani stala mistryní světa

Eva Adamczyková se představila v předešlých dnech vše směřovala původně k tomuto čtvrtku a pátku, kdy se měla jet kvalifikace a finálový závod. Vše se ale nakonec přesunulo na středu, ale česká reprezentantka s tím očividně neměla žádnou potíž.

Adamczyková se nejprve ve středu ukázala v osmifinálové jízdě, kterou zvládla s přehledem, stejně tak pak ovládla i následné čtvrtfinále. Vyhrála i semifinálovou jízdu, ve které se poprvé střetla s úřadující olympijskou šampionkou Lindsey Jacobellisovou.

Ve finále to byla Eva Adamczyková, jak ji vždy známe. Využila hned první zatáčky, kdy se tak dostala do vedení, které si udržela až do konce, navíc ještě svůj náskok před ostatními navyšovala. Druhá nakonec skončila Josie Baffová z Austrálie, třetí pak Jacobellisová z USA.

Trojnásobná medailistka z MS a olympijská šampionka z roku 2014 byla v rámci Světového poháru po návratu nejlépe vždy čtvrtá a sama proto nečekala, že na MS z toho bude hned zlato. "Musela jsem vyhrát, protože jsem změnila příjmení a Eva Adamczyková ještě zlato nemá," řekla po závodě s humorem. "Snažila jsem se užít si to a jet co nejrychleji. Dávala jsem do toho všechno, protože je to vyrovnanější než před čtyřmi lety. Jsem maximálně šťastná."

Do Gruzie pak rodačka z Vrchlabí rozhodně necestovala s tím, že by z toho měla být medaile, navíc k tomu všemu zlatá. "Na podzim jsem nemohla skoro jezdit a vůbec jsem si nemyslela, že by tahle sezona mohla takhle dopadnout. V tréninkách se mi jezdilo dobře na všech svěťácích, ale výsledky moc nebyly. Potřebovala jsem si asi na to počkat. Mluvila jsem i s (fyzioterapeutem) Pavlem Kolářem na podzim a on říkal, že to chce čas. A chtělo to čas a já jsem šťastná, že to takhle dopadlo. Fakt jsem se bála, že se mi bude jezdit celou sezonu blbě nebo vůbec. Lepší jsem si to nemohla přát," zakončila šťastná Adamczyková, dříve Samková.

Závodů se v Bakuriani zúčastnili i další Češi Vendula Hopjáková, Radek Houser a Jan Kubičík. Všichni tři ale ve svých závodech skončili hned v úvodním kole. Žerava s Chourou vypadli až v osmifinále.

MS ve snowboardcrossu v Bakuriani (Gruzie):

Muži: 1. Dusek (Rak.), 2. Nörl (Něm.), 3. Visintin (It.), 4. Hämmerle (Rak.), ...25. Žerava a Choura vyřazeni v osmifinále, 33. Houser a Kubičík (všichni ČR) vyřazeni v 1. kole.

Ženy: 1. Adamczyková (ČR), 2. Baffová (Austr.), 3. Jacobellisová (USA), 4. Petitová Lenoirová (Fr.), ...17. Hopjáková (ČR) vyřazena v osmifinále